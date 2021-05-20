اختتم وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم (الخميس)، زيارته الرسمية إلى جمهورية اليونان بلقاء دولة رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا.

ونقل وزير الثقافة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة رئيس الوزراء اليوناني.

وتطرق اللقاء لأبرز ما تم في مجمل اللقاءات التي أجراها الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان مع المسؤولين اليونانيين، مؤكداً أهمية دعم جهود التعاون الثقافي المشترك التي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع الشعبين السعودي واليوناني.

وكان وزير الثقافة قد استهل زيارته الرسمية لجمهورية اليونان بلقاء رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، كما التقى بمسؤولين رفيعي المستوى في الجمهورية اليونانية على مدى يومي الأربعاء والخميس من بينهم وزير الثقافة والرياضة، ووزير الخارجية، إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني، وذلك بهدف وضع حجر الأساس للتعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية عبر برنامج ثقافي مكثف على مدار العامين القادمين، يتضمن مسارات تعاون نوعية.