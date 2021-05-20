التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم (الخميس)، بوزير الخارجية اليونانية نيكوس ديندياس بمقر وزارة الخارجية في العاصمة أثينا، ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الثقافة للجمهورية اليونانية لبحث أوجه التعاون بين المملكة واليونان في المجالات الثقافية.

ونوه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية المميزة بين المملكة واليونان التي تمتد لأكثر من 90 عاماً، مؤكداً أهمية التعاون الثقافي بين البلدين وما للدبلوماسية الثقافية من أثر مهم في بناء الجسور والعلاقات الوطيدة بين الشعوب.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية راكان الطوق.

وتضمن جدول زيارة وزير الثقافة للجمهورية اليونانية عدداً من الأنشطة واللقاءات والجولات التعريفية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين يونانيين، وذلك بهدف تنسيق العمل على برنامج ثقافي مكثف بين المملكة واليونان على مدار العامين القادمين.