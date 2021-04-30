زينت وزارة الثقافة بالتعاون مع متحف الشريف ميادين الطائف الرئيسية ومداخلها بالسيارات القديمة ورصعتها بباقات الورد التي تشتهر بها المحافظة في خطوة اعتبرها أهالي المحافظة تزيينا لميادين الطائف التي غابت عنها المجسمات الجمالية حتى وإن كانت فترة بقائها ليست بالطويلة.

وأشار علي الشريف صاحب المتحف لـ«عكاظ» أن هناك تعاونا بينهم وبين عدد من الجهات الحكومية منها وزارة الثقافة وكذلك السياحة وغيرها لكل مايخدم الطائف ويبرز جمالها حيث تم تخصيص عشر سيارات قديمة في عدد من الميادين وتجميلها بالورود التي تشتهر بها الطائف وهذه مبادرة جميلة من قبل وزارة الثقافة نالت استحسان الكثير من الزوار ومحبي الطائف.

وقال الشريف هناك سيارات أخرى قديمة داخل المتحف الذي يعتبر من الجهات المستهدفة للزوار لما يحتوي من مقتنيات أثرية مختلفة وسنساهم في دعم كل ما من شأنه إبراز جمال الطائف.