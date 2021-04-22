نص للدكتور حسن النعمي، يقطر حزناً على رحيل والدته الأسبوع الماضي، ورغم الحزن المسيطر عليه، إلا أن النعمي كتب نصّاً عميقاً يعبّر عن مهجة محترقة وحزن عميق وحنين لا ينفد رصيده.في عربةِ نقلِ الموتىكنتُ وحيداً أمامَ جثمانِ أمِي الصَّامتِ في أبديَّتهِورائحةُ الموتِ وتوسلاتُ دموعِي تحيطُ بِي،كانَ الوقتُ ضُحَى،والطَّريقُ إلى المثوى الأخيرِ بدا خاشعاًغابَ كلُّ شيءٍ في ذهنِي إلَّا صوتَ أمِي الخالدَ،كانَ لجثمانِها حضورٌ مختلفٌ حضورٌ يذكّرنِيبعجزي أمامَ سلطةِ الموتِ العليا،تساءلتُ:لماذا أنا الوحيدُ الَّذي اختارتهُ الأقدارُ ليكونَ بجوارِهافي رحلتِها الأخيرةِأعرفُ أنَّ قوةَ اللهِ وضعتنِي هنا لأسألَ السُّؤالَ الأخيرَ:لماذا تغادرينَ؟استغفرتُ من جرأتِي على السُّؤالِوفي اللَّحظةِ الَّتي كانت السَّيارةُ تنهبُ الطَّريقَكنتُ أتشبثُ بجثمانِ أمِي إذ كانَ آخرَ العالمِ بالنسبة إليَّ،أو اليقينَ الأخيرَ واللَّحظةَ الحرجةَفلا شيء بعدَها يمكنُ أن يجمّلَ الحياةَفمنذُ استقرَّ جثمانُها تحتَ اللَّحدِتلاشَى كلُّ ما حفظتهُ من أدعيةٍ،ومن يقينيَّاتِ اللَّحظةِ، وحلَّ محلَّها سؤالُ:لماذا الآنَ وليسَ غداً أو بعدَ حينٍ، أو بعدَ كلّ البعدِ؟!كسرتُ نفسِي بقولِ: (الحمدُ للهِ على كلّ حالٍ نحنُ فيهِ).