أصدرت جمعية الثقافة والفنون بالدمام كتاب «للصور المتحركة أصوات» للكاتبة الفنانة يارا مكاوي، الذي يأتي ضمن برامج ملتقى «الفيديو آرت» بدورته الثالثة، وهو بـ205 صفحات من القطع المتوسط، من خلال نشر وتوزيع «دار الرائدية».

وتحدثت الكاتبة يارا مكاوي أن الكتاب يتناول جوانب متعددة في مجالات تاريخ الفنون الرقمية والمعاصرة، وهذا الجانب تقل به النصوص المكتوبة باللغة العربية وعدم وجود النصوص الكافية في مجال فن الصوت، وهو النص الذي يتحرك بين التاريخ الرقمي وإحداثيات معاصرة صوتية، وتقول يارا: «الكتاب بمثابة توثيق لبعض المعلومات التي تعلمتها على أيدي أساتذة كبار، وتلقيتها من خلال الممارسات الفنية وما زلت أتعلم حيث للنصوص بقية».

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي: ما زلنا نحاول استغلال كل ذلك الزخم العلمي والتقني بالصورة والصوت والحركة في محاولة للتعبير عن ما نظنه ونعتقده أو نعيه، لا نقترب أو نبتعد إلا بمقدار ما نعتقده بنهاية الدرب أو طريقة الوصول، ولأننا نعي أهمية كل هذا، وأن للفن الذي لا تحده الحدود تلك القدرة على محاولة اختراقنا، فإننا نعيد صياغة الأشياء وتطويعها لنعيد التجربة بطرق أخرى، ولنتفاجأ بالنتيجة، وليكون هذا الكتاب لكل فنان متجدد وباحث عن كل ما من شأنه أن يعينه على الوصول والمعرفة، منوها أن الكتاب سيتم توزيعه من خلال تدشين الدورة الثالثة لملتقى الفيديو آرت الذي شارك فيه 139 فنانا وفنانة من 37 دولة حول العالم، وتم قبول 70 عملاً فنياً من 32 دولة.

الفنانة يارا مكاوي مؤلفة موسيقى إلكترونية وفنانة صوت، تستخدم النقل البصري عبر المحادثة الموسيقية، ونقل الموجات الصوتية إلى أشكال بصرية تعتمد على الصوت كأداة للرؤية، شاركت في كثير من الأعمال الفنية في عدد من الدول العربية والدولية.