أطلقت الملحقية الثقافية في العاصمة الإسبانية مدريد باكورة أعمالها الثقافية بإعادة توزيع الأعمال الثقافية السعودية باللغة الإسبانية وخصوصا في مجالات الأدب، وذلك عقب تدشين هويتها الجديدة التي تستهدف تنفيذ ٤٠ نشاطا سنوياً.ونشر حساب الملحقية الثقافية على تطبيق «تويتر» القصيدة الأخيرة للسفير والشاعر الراحل غازي القصيبي والتي حملت عنوان «حديقة الغروب» والتي ترجمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور صالح الزهراني، وذلك ضمن جهود الملحقية في ترجمة الأدب السعودي وتقديمه للناطقين بالإسبانية عبر منصة الملحقية في «تويتر».من جهة أخرى، أطلقت الملحقية الثقافية مبادرة «لأنك الأهم» والتي تعنى بتقديم الخدمات الدراسية والاجتماعية للمبتعثين، حيث تضمنت الرسائل الأولى معلومات التواصل مع الملحق الثقافي الدكتور سعيد المالكي، بالإضافة إلى مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، كما صممت الملحقية الثقافية ٤٣ معلومة ورسالة مفيدة تساعد الطلبة المبتعثين في إسبانيا للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم.