يرى التفكيكيون أن أول مصادر دراسة النص لديهم هو البحث عن التناقضات في النص، وهذه ستفجر مجموعة من الصراعات داخل القصيدة، حيث تحقق الثنائيات المتنافرة تخلخلاً واضحاً في بنية النص، كما تعد بنية التضاد إحدى البنيات الأسلوبية التي تغني النص الشعري بالتوتر، والعمق والإثارة، وتقوم هذه البنية على الجدل (الديالكتيك) الذي يعني وجود حالة تناقض وصراع وتقابل بين أطراف الصورة الشعرية، وغالباً ما تشتغل على شكل ثنائيات ضدية، وهي العنصر الأكثر أهمية بين مكونات النص الشعري.إن التنافرات والتصادمات في تشكيل النص تسجل ردود أفعال لدى القارئ، وتمثل التضادات نقطة فراغ دلالي يحتاج إلى ملئها، لأن سيكون ضائقة لم يعهدها القارئ، فيبحث عن كيفية تحقق التلاقي أو التلاقح الدلالي.ترتبط لذة النص في رؤية (بارت) بالانقطاعات، كأن تلتقي المتنافرات، وهذا أيضا يلتقي مع الشاعر شفيق العبادي، لأنه اجتهد في الثنائيات الضدية المبنية وفق التنافر و«المنافرة تعتبر خرقا لقانون الكلام، إنها تتحقق على المستوى السياقي».كما أن اشتغال الشاعر شفيق العبادي داخل اللغة بالغ الأهمية، إذ «استطاع أن يشق لنفسه لغة خاصة» والمتتبع لشعره سيلاحظ العلاقات التي يقيمها بين ألفاظه، وهي علاقات تحتاج إلى الوقوف عندها:«وكنتَ عَرَّافُ الرِمَالِ بهَاكتابُ الغَيْمِبَوصلَةُ الغَريْبِظِلالُ مَا بَينَ السُطُوْرِتَصُوغُ فَوْضَاكَ الجَمِيلةَ مِنْ جَدِيدٍ»ñضياعوواضحة ههنا بنية التضاد:فوضى = ñ فناءعراف= تنبؤ +توقع +أمل ñ موتالرمال = جفاف+تيه= تصحر سطور) Ü وجود +تنوير+ حضارةومثلما تشتغل نصوص الشاعر في هذه القصائد على التضاد، كذلك تشتغل على جدليات كثيرة منها، جدلية المفارقة، والمفارقة كما يقول (جوته): «هي ذرة الملح التي وحدها تجعل الطعام مقبول المذاق» أو كما يقول (كيركيكارد) عنها: «ليس من فلسفة حقيقية ممكنة من دون شك، كما يدعي الفلاسفة، كذلك قد يدعي المرء أن ليس من حياة بشرية أصيلة ممكنة من دون مفارقة»، وخلاصة القول إن الأدب الجيد جميعاً يجب أن يتصف بالمفارقة.والمفارقة في شعر شفيق العبادي تأخذ أشكالاً عدة، منها (مفارقة التنافر):«كُلَّماكُلَّماكُلَّماكُنتَ تُبْري يدِي كي أخطَّ على الغَيمِ لي قدَماثمَّ تمْحو فمِي وتُراقِبُنيكيف أرسُم لي من جديدٍ فمَا»وتتشكل بنية التنافر والاختلاف من خلال جدلية (الأنا) و(الآخر) في نص (سير ذاتي/‏سير غيري):«وُلِدتُ عَلى بُعْدِ قَافِيةٍ مِنْ هُنَاوَحَرْفًا بِطَعْمِ المَجَازِ اسْتَعَارَتْهُ أُمِّيَ مِنْ سُمْرَة القَمْحِمِنْ حُضْنِ سُنْبُلَةٍ شَكَّلتْهُ تَضَارِيسُ أَحْلَامِهاذَاتَ صُبْحٍ بِلَونِ السَنَاتَنَاهَبهُ العُمْرُ أُرْجُوحَةً كُلَّما مَالَت الرِيحُ مَالتْ لَه الرِيحُلكِنَّهُ مَا انْثَنَى»ويبدو أن المفردات المؤلفة لبنية التنافر في النص، تعمل على إنجاز مفارقة دلالية وصورية فيما بينها، عبر عنصر الصراع الذي يحصل عادة بين المتضادات، فـ «بما أن الكلمات المتضادة تصر دائماً على إقصاء بعضها البعض، فإنها تصبح سجينة طاحونة من الانزياحات المختلفة والممكنة التي توهم ببنية مفتوحة مستحيلة الإنهاء وذات نهاية اعتباطية»، وهذه النهايات تعمل على مضاعفة طاقة الأداء الأسلوبي المنتج لجماليات القصيدة:«أول الأبجديةمِن هاهُنا مرَّ عُـمرُكَ في التِيهِيَهْتفُ كُلُّ الصبَايَا نَضجْنَفكَيفَ نُخَاتِلُ شَوكَ النَواطِيرِكَيمَا تَعودَ إلى القَلبِ بُجْـَر الغَرَام»إن التنافر بصيغه المتعددة يمثل أسلوباً يكسر رتابة النص وجموده بإثارة حساسية القارئ المتلقي ومفاجأته، بما هو غير متوقع من ألفاظ وعبارات وصور ومواقف، تتضاد فيما بينها، لتحقق في نهاية المطاف صدمة شعرية يتعالى بها النص على قارئه، ويحلق في فضاء جمالي خاص، ويحرضه على الحوار والتفاعل، وإعادة إنتاج المعنى، إذ «ليس هناك نص أدبي لا يخلق من حوله مجموعة من الفجوات والفراغات التي يجب على القارئ أن يملأها».كما أن التنافر من أكثر الأساليب قدرة على إقامة علاقات جدلية بين النص من جهة والقارئ من جهة أخرى.إن ظاهرة جمع المتنافرات نجدها عند شعراء الشعر الحديث وحتى القديم، إلا أنها تتكرر عند الشاعر شفيق العبادي وتكاد تكون سمة غالبة، ووفق آليات مغايرة لآليات الشعراء الآخرين، ومن بينها الدخول مع الطبيعة والأشياء في تبادل الممارسات «فتؤنسن الأشياء ويشيّء الإنسان».ويختصر الشاعر شفيق مشروعه في اللغة الشعرية، حيث يبحث عن سردنة (البحث في التابوات= التابو السياسي + التابو الاجتماعي) وتصنيع الأسئلة الممنوعة أو المحظورة في أقل تقدير:«هِيَ الآنَ تُحْصِي تَجَاعِيدَ أَحْلامِهَاتَتَهَيَّأُ مُنْذُ الخَرِيْفِ الذِي فَاتَ لِلْعُرْسِتُعَانِقُ خَيْطاً مِنَ الوَهْمِتَفْرُشُ أَهْدَابَها لِلْعَصَافِيرِتَحْضُنُ ثَوبَ الزَفَافِتُسَرِّحُ فِي شُرْفَةِ الدَارِ مَخْضُوبَةً بِالأُنُوثَةِ خُصْلاتِهَا الذَهَبِيَّةَلكنَّ فَارِسَها لمْ يَجِئْ بعْدُ».وتكتنز نصوص الشاعر بتشكيلات من الضديات التي تصنع الدراما في القصائد القصيرة والطويلة فيها على حد سواء، ففي قصائده تتضاد الثنائيات لتلتقي وتثير شهوة القراءة، وبهذا يتحقق التماس والتداخل والتنافر بين الشيء وضده، فمن تداخل الليل والنهار يولد الفجر، الذي هو ليس ليلاً ولا نهاراً.وحين يقول كوهين: إن «الشعر يولد من المنافرة»، فان المنافرة لها القدرة على نوع من الدراما المتطورة في النص، حتى يصل تأثيرها إلى صناعة الإيقاع الداخلي للقصيدة، وهي – المنافرة – شرط من توفر هذا الإيقاع:«لمن غيمة السحر مضروبة تلك ما بين ثلج وناريحاور فنجان فتنتها دلة الشعر فيولكنني لا أجيد الحوارتخيلتها وهي تسقي المصابيح حتى انطفأنا جميعاً بهاثم عدنا ارتوينا بما فاض من قمر في الجوارتعال نمل نحوها يا قرين القصيدة نملأ منها الجرارلنرقي شياطين أحرفنا بتعاويذهافالقصيدة ظمأىولا مطر كي يعيد لها ما استعارته منها الليالي القفار»وواضح ههنا تشكيل الإيقاع الداخلي المتنافر للقصيدة، من خلال:*ثلج Û نار.• تنافر (المصابيح) و(انطفأنا)، وكذلك (تسقي) و(ظمأى).ف (الثلج) ÜÜÜ بياض، سكون، نقاءو (النار) ÜÜÜ احتراق، صوت، فوضىوكذلك (تسقي) ÜÜÜ ارتواء، اكتفاء، راحةأما (ظمأى) ÜÜÜ عطش، قلق، ضعففلا يقتصر الإيقاع الداخلي في النص الشعري على العروض، وأعني الوزن والقافية، وإنما ثمة موسيقى أخرى، تنبع من أعماق هذا النص من خلال العلاقات التي تربط بين عناصره أو تكويناتها الداخلية، وينشأ هذا الإيقاع من خصوصية اللغة الشعرية، المشحونة بالدهشة وصور التضاد والمفارقة والتوتر الذي ينبثق من المناخ الدرامي للنص الشعري.لقد حددت اللغة مسميات الأشياء فاتضح العالم للوعي البشري، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اللغة تحقق الذات والآخر بالحوار، مع الحداثة الشعرية التقت الجهتان، ودخلت اللغة في حوار مع الأشياء التي لها لغة لا يفهمها إلا من يعرف فك الشفرات والرموز، فيدخل هذا الإنسان في حوار مع العالم بكل مظاهره، وبذلك يتحقق الحوار بين الإنسان والوجود.يطرح الشاعر شفيق العبادي العديد من الأسئلة في نصوصه، وهي ليست أسئلة ليقال إن النص مملوء بالأسئلة، ولكنها أسئلة مساءلة، لاتقف عند حدود الطرح، ولكنها تسائل وتراقب وتحاكم:«أي شيء أملــت الريــح لعـينـيك فأدركت تضاريـس الفضاءوعصـرت الدهـر فـي ريشتك الحمراء موالا حـسـيني الإباءواستعرت الموت قنديلا من الشمس لكي تكتب صبح الأنبياءشـرفــة تبتكـر الآتــي فضـاءات وتفتــض حكـايات الســماءلوحـة مــن هــذيان العشـــق قد وقعتها يوما بحبر الشـــهداءوردة خضراء كم سطرها الوجــد وأملتــها مرايا كربـــــلاءفهل يعيد الشاعر شفيق العبادي على مسامعنا المثل الذي يقول:«الشعراء مشرعو العصر»إن قصائد الشاعر العبادي مليئة بالتضادات والمفارقات والأسئلة والجدليات، نصوص مساءلة يطلقها الشاعر من كل قصيدة أو مقطع أو جملة أو كلمة، ثورة شعرية خاصة تقوم في بنية النص أساسها التضاد من كونه يشكل عنصر المخالفة، وهذه «المخالفة تغدو فاعلية أساسية يتلقاها القارئ عبر كسر السياق والخروج عليه» والشاعر هنا يؤسس للغة مبتكرة، وهذا ليس معناه ابتكار دالات لغوية جديدة غير واردة في المعاجم، إلا أن الابتكار يكون في التشكيل وهو التركيب المميز للدلالات.إن قصائد الشاعر شفيق العبادي تحتاج إلى قراءات متعددة، فهي من القصائد الذكية التي يتمتع شاعرها بمخيلة مبدعة وثقافة واسعة ووعي كبير، إنها سهلة القراءة صعبة الكتابة، لكنها في العديد من جوانبها عصية على الفهم -رغم بساطتها- ما لم يتسلح (المتلقي/‏ الناقد) بثقافة شعرية عالية فهو إزاء كتاب شعري متألق ومبدع.