وقع النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل مع عدد من المؤلفين ودور النشر عقود طباعة ثمانية إصدارات أدبية وثقافية لكل من خالد محمد المسعود «نقاء الطين الأبيض»، الدكتور إبراهيم ناصر التركي، والدكتور أحمد سليمان «الدرس البلاغي المعاصر» وحمد عبدالرحمن الراشد «فلسفة الأخلاق» وأ.د محمد صالح الشنطي «شعرية الإبداع ومنهجية التحليل»، والدكتور يوسف حسن العارف «سياحة معرفية مع الكتب والكتاب» و أ.د نجوى صالح الرياحي «القصة القصيرة والقصيرة جداً»، والدكتور فهد حامد الزماي «التعلق الصرفي في الجملة العربية»، الأستاذة هدى الدغفق «سيرة ناطقة».



وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل الدكتور نايف المهيلب أن الإصدارات سترى النور خلال الأسابيع القادمة، والتي تأتي ضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات للإسهام في إثراء المكتبة الأدبية والثقافية، وستكون إضافة قيمة ومتميزة للمشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية.