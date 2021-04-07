صدر حديثًا عن دار زحمة كُتاب للنشر والتوزيع رواية جديدة للكاتب السعودي وائل بن عبدالعزيز بعنوان (اسمها أم الفضل).

الرواية تقع في 220 صفحة، وهي رواية اجتماعية ذات قصة تزخر بالمشاعر المختلفة غنيّة مليئة بالألم والأمل، وصفحات من التضحية والصبر، تُظهر اختلاف الثقافات بين البلدان باختلاف الحقبة الزمنية، إذ بدأت الرواية في أواخر القرن التاسع عشر وامتدت لأكثر مِن 100 عام.

وتحكي رواية (اسمها أم الفضل) معاناة أب فقد 12 ابنًا، فقرر الرحيل مع آخر أبنائهِ «أحمد» إلى جنة الأرض نزولًا على رغبة رفيقة دربهِ، ومِن ثمّ بدأ «أحمد» نضالهُ مع الحياة وحيدًا ليحيا قصة كان فيها الكثير مِن الأمل والألم والمكسب والخسارة.

أحداث الرواية تحدث في أكثر من حقبة زمنية وفي بلدان متعددة، نجد فيها تنوعا كبيرا في الأحداث والثقافات، تُلامس العرب عامة وأهل المدينة وأسلافهم خاصة.

تجسد الرواية، معاني بصور عدة للتضحية والصبر والحب في أسمى صورهم، وترسم الفقد في أبشع وجوهه، ويشارك أبطال الرواية رحلاتهم وهم يتلمسون طريقهم نحو الوصول إلى المكان الذي يُعد جنتهم، عندما يبدأ الأمل من جديد يلوح في الأفق، ليطوي الألم من الذاكرة.

تنوع سرد الكاتب في الرواية ما بين الوقائع التاريخية والمناطق الجغرافية مرورا بالمعالم السياحية، ما أعطاها طابعا خاصا، ونكهة مميزة، وتزخر بالمشاعر النبيلة التي صورها الكاتب بعمق، ما يولد ارتباطا لدى القارئ بالشخصيات ورحلاتهم الخاصة، وتمتلئ بعلاقات متداخلة من العشق والفقد بين شخصيات الرواية المختلفة.

تُعد الرواية من الأدب الاجتماعي وهي ثاني الأعمال التي تنشر للكاتب، حيث صدر للكاتب وائل بن عبدالعزيز كتاب بعنوان «نقطة تحول سرمدية» عام 2020، مكون من مجموعة مقالات عن موضوعات اجتماعية وقيم إنسانية مختلفة.

عن الكاتب:

وائل بن عبد العزيز، كاتب ومدوّن سعودي، ولد بالمدينة المنورة عام 1976.

حصل على الماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في تخصص الجيولوجيا، وهو كاتب له مساهمات عديدة في مجال الكتابة والشعر والتدوين في العالم العربي، وله مساهمات في مجال التحقيقات الصحفية، ونشرت له العديد من المقالات الفكرية والتدوينة في صحف سعودية منها صحيفة عكاظ وصحيفة المدينة.