أطلق مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتزامن مع اليوم العالمي للتوحد قصة «رحلتي» للكاتبة الأميرة ياسمين بنت أحمد بن سلمان، وتعد قصة رحلتي الإصدار الثاني للمجموعة التثقيفية القصصية «وعي»، إذ تهدف القصة إلى توعية الأطفال حول اضطراب التوحد، من خلال سرد قصة قصيرة توعوية عن فارس من ذوي اضطراب طيف التوحد، يتخللها نبذة عن الاضطراب وأنشطة تدريبية.

وبدورها أشادت الأميرة ياسمين مؤلفة المجموعة القصصية «وعي»، بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، وبالدعم الذي وجدته من القائمين على أعمال المركز لإطلاق باكورة أعمالها القصصية، من خلال برنامج الأمير سلطان بن سلمان لنشر التوعية والتثقيف لذوي الإعاقة، الذي تأمل من خلاله توسيع مجموعاتها القصصية، والاسهام في تحقيق هدف البرنامج في الاندماج المجتمعي وترسيخ المساواة بين جميع أفراد المجتمع.

يذكر أن المركز سيقوم بتوفير مجموعة قصص «وعي» باللغتين العربية والإنجليزية بشكل مجاني على موقع المركز على شبكة الإنترنت، وتمكين الراغبين بالاطلاع عليها وتحميلها مباشرة، من خلال الموقع: www.kscdr.org.sa