بدأ نادي الطائف الأدبي الثقافي استقبال الأعمال المرشحة لجائزة الشاعر محمد الثبيتي في دورتها الرابعة، في فرعي الديوان الشعري، والنص المسرحي، بالترشيح شخصيا أو عن طريق مؤسسات علمية أو ثقافية، ويتم تلقي المشاركات والأعمال من يوم الإعلان إلى 20 من شهر ذي القعدة الموافق 30 يونيو 2021م القادم.وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد أن أمانة الجائزة حددت ثلاثة فروع للجائزة وهي:الفرع الأول: جائزة تقديرية تمنحها اللجنة لشاعر عربي على كامل تجربته الشعرية وقيمتها 100ألف ريال.الفرع الثاني: جائزة تشجيعية، يرشح لها شاعر عربي صاحب رؤية إبداعية مميزة بناء على ديوان شعري على ألا يكون صادرا قبل عام 2017م من تاريخ إعلان الدورة الرابعة للجائزة، وقيمتها 50 ألف ريال ويكون الترشيح شخصيا أو عن طريق المؤسسات العلمية والثقافية.الفرع الثالث: جائزة النص المسرحي، وقيمتها 50 ألف ريال، وتمنح لنص مسرحي بالفصحى مستوحى من قصيدة (البابلي) للشاعر محمد الثبيتي في ديوان التضاريس، ولفت الجعيد إلى اشتراط الجائزة ألا يكون قد مضى على صدور الديوان أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ إعلان الترشح للجائزة. وألا يكون العمل المرشح قد فاز بجائزة محلية أو عربية. ويشترط في النص المسرحي أن يكون النص المسرحي حديثاً وغير منشور، أن يكون النص مكتوباً خصيصاً لجائزة الشاعر محمد الثبيتي، ومكتوباً باللغة العربية. على أن يتم إرسال خمس نسخ ورقية للعمل المشارك (الديوان الشعري) وبريد إلكتروني للنص المسرحي مع إرفاق السيرة الذاتية للشاعر أو المؤلف وصورة شخصية وعنوانه البريدي والإلكتروني وصورة هويته إلى سكرتير الجائزة الأستاذ أمين العصري بمقر الجائزة بنادي الطائف الأدبي الثقافي، ونسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني:((adbetaif@gmail.com)).