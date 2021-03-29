أعلنت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر العربية»، عن ترشح روايات «دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس، و«الاشتياق إلى الجارة» للتونسي الحبيب السالمي، و«الملف 42» للمغربي عبد المجيد سباطة، و«عين حمورابي» للجزائري عبداللطيف ولدعبدالله، و«نازلة دار الأكابر» للتونسية أميرة غنيم، و«وشم الطائر» للعراقية دنيا ميخائيل.



وكانت الأعمال المتأهلة للقائمة الطويلة ضمت (الملف 42) للمغربي عبدالمجيد سباطة، و(عين حمورابي) للجزائري عبد اللطيف ولد عبدالله، و(بساتين البصرة) للمصرية منصورة عزالدين، و(حفرة إلى السماء) للسعودي عبدالله آل عياف، و(دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس، و(قاف قاتل.. سين سعيد) للكويتي عبد الله البصيص، و(علب الرغبة) للبناني عباس بيضون، و(بنت دجلة) للعراقي محسن الرملي، و(فاكهة للغربان) لليمني أحمد زين، و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي، و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم، و(طير الليل) للجزائري عمارة لخوص، و(حياة الفراشات) للمغربي يوسف فاضل، و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل، و(عينان خضراوان) للسوداني حامد الناظر، و(جيم) للجزائرية سارة النمس.



وعلق رئيس لجنة التحكيم لهذه الدورة الشاعر اللبناني شوقي بزيع «كنا بإزاء ست عشرة رواية مميزة من مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت سياقاتها الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي، والاستقصاء البوليسي المعقد، كما أن كتابها قد أخذوا على عاتقهم مهمة إماطة اللثام عن الوجوه الكارثية للواقع العربي الذي لا يتورع القائمون عليه، عن ضرب حقوق الإنسان، وتعليق الدساتير ومصادرة الحريات العامة، واضطهاد المرأة، وصولاً إلى تغذية العنف واستيلاء الإرهاب الأصولي والحروب على أنواعها»،



يذكر أن الجائزة ترعاها مؤسسة جائزة بوكر في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والأعمال المرشحة للفوز بدورة 2021 اختيرت من بين 121 رواية تنافست عليها، ومن المنتظر أن تعلن أمانة الجائزة عن الرواية الفائزة في 25 مايو المقبل، للفوز بقيمتها 50 ألف دولار.