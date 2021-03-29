قررت اللجنة العلمية لجائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية‬⁩، منح جائزة الدورة الثامنة للدكتور ⁧‫فايز بن موسى البدراني الحربي،‬⁩ والدكتور ⁧‫تنيضب الفايدي‬⁩ إثر النظر فى البحوث والدراسات المرشحة، وتقدير ما تضمنته من إضافات علمية ومعرفية لتاريخ الجزيرة العربية وحضارتها. ونال البدراني الجائزة نظير ‬⁩ تميزه البحثي في «الدراسات الوثائقية للأملاك في المدينة المنورة»، وما اتسم به من تحليل ومعالجة وتصنيف، وتعريف بالمصطلحات وبأسماء الأماكن والأعلام، وتبيان أبعاد الوثائق الشرعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية. ونال الفايدي‬⁩ الجائزة عن مجمل أعماله تقديرا للمؤلفات العلمية والبحثية التي أنجزها على مدى سنين طويلة من العمل البحثي الميداني والمؤصل، وما تضمنته من إضافات وفوائد معرفية في الجوانب الجغرافية والتراثية والحضارية والتعليمية.

يذكر أن اللجنة العلمية للجائزة تضم الأكاديميين، الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد رئيسا، وعضوية الدكتور عبد الله عبد الرحيم عسيلان، والدكتور عبد العزيز بن محمد السبيل، والدكتور حمزة بن قبلان المزيني، والدكتور أحمد بن عمر آل عقيل الزيلعي، والدكتور عباس بن صالح طاشكندي.