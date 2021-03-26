أكدت الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز آل سعود لـ «عكاظ» أن نجاح ملتقى حائل للإبداع في نسخته الأولى يضاعف الآمال لنجاحات أكبر مستقبلاً، إذ كان رائعاً بكل تفاصيله، وكان حجر الأساس لانطلاق مبادرات وإبداعات وأفكار جديدة، وفرصة عظيمة من خلالها اطلعنا على الإبداعات المميزة من أبناء وبنات الوطن في حائل، وتبادلنا الأفكار والخبرات.

وأشارت إلى أن الملتقى احتضن على مدى يومين تحت أجنحته صفوة من المتميزين والمبدعين في الإعلام والأدب والثقافة والرياضة والأعمال، والمبادرات التطوعية والثقافية والاجتماعية، كما واكب الملتقى رؤية الوطن 2030 في دعم وتحفيز الشباب وفتح الفرص أمامهم للإبداع والابتكار. فالملتقى ليس لأفراد، بل لأمة تهدف إلى وطن طموح. وهنا نتذكر دائماً مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لدى السعوديين همة مثل جبل طويق وهمة السعوديين لن تنكسر». فالإبداع هو حب للوطن يرقى باسمه علواً وفخراً وشموخاً ومجدا.

وأضافت أن مثل هذه الملتقيات فرصة عظيمة لاكتشاف المواهب الشابة وتحفيز المبدعين ودفعهم لمزيد من الإبداع بوضع أهداف والسعي لتحقيقها بالتفكير الصحيح والإبداع في الحياة، والابتكار وحب العمل، في المجالات المختلفة، ولابد لنا أن ننتهز هذه الفرص ونوظف الاستثمارات بحيث يتسنى للشباب الحصول على التعليم والتدريب والعمل اللائق من أجل تحقيق إمكاناتهم كاملةً.

واختتمت الأميرة تهاني بنت عبدالعزيز قائلة: إن كلمة الإبداع الأولى التي أشعلت داخل كل شاب وشابة فتيل النجاح هي كلمة ولي العهد «طموحنا عنان السماء»، و«همة السعوديين مثل جبل طويق»، هذه الكلمات الغالية التي قالها الأمير محمد بن سلمان ترسم ملامح أمل نقطة انطلاق، وقوة باعثة لتخطي كل عسير وهدم كل مستحيل.