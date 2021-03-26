صدر للباحث الدكتور عبدالمحسن بن طما الأسلمي كتاب بعنوان «أودية الأكحل وخضرة ومغيسل.. دراسة لأهم المواقع التاريخية والأثرية»، والكتاب من الحجم المتوسط يعرض أهم المواقع التاريخية والأثرية مع عرض لأهم الممرات والطرق التاريخية عبر تلك الأودية حسب المصادر، إضافة إلى لمحة عن ديمغرافية تلك الأودية عبر الصور.وأشار المؤلف إلى أهم النقوش الإسلامية والثمودية القديمة، مع عرض لأهم القلاع والحصون والمباني الحجرية القديمة، وقد سهل المؤلف للباحثين الطريق للوصول لتلك المواقع والنقوش عن طريق الباركود GPS، ثم عرض الكتاب عدداً من الرسومات التاريخية التي توضح عمق تاريخ وآثار المملكة العربية السعودية وقد امتد بعضها لحقبة ما قبل التاريخ، وأرفق المؤلف في آخر الكتاب صوراً طبيعية عدة توضح الأهمية السياحية لتلك الأودية الواقعة بين الحرمين الشريفين.