خطيئتي الكبرىلَمَعَاني في الظلام.أين المساءُ الآن؟ليربتَ على كتفككزميلِ دراسةٍوشريكِ سكن.يا مسائي الغريب..لِمَ لا أكونُ اثنتينالأولى تصنعُ تفاصيلَكَ،والثانية تذهبُ إلى النوم؟أيُّها الكونُ:لا تحزنْ..أنتَ في يدي.كبرتُ وأنا أعي أنّ الغربةَ وطنٌ وحيد.أسمّي البلادَ كي يفهمَني المارّة،لا أحد يسمعني..غريبةٌ لا يتحدّثُ معها سوى المصابين بالملل.على قلقٍ أداري الكؤوسَ وهي تتصافقُ في الهواء.لازدحامِ الوقتِ ساعةٌ فارغةٌ من العقارب،وللأركانِ العناكب،ولي الوحدةُ الطاغية،وكتابٌ لا ينتهي.حين يحضرُ الخوفُ كحديقةٍ كاملةٍأنفقُ ما تبقّى من سرابٍ في أفقِ رؤياي،وأركلُ الرصيف.أنفقتُ وقتي أربي في الأصدقاءِ أجنحتَهم..دهسوا أكتافي..وحلّقوا.جثةٌ مرميّةٌ في قلبي بعشوائية.لا أجيدُ التحنيطَ،وأكرهُ الضباع.10أن تعود لأحزانك المجففةِهي فظاظةٌ منك تُعاملُ بها يومك..لكنَّ تلك العودةَ هي السبيلُ الوحيدُللاعترافِ بدمعتكَ قبلَ أنْ تموت.11أسحبُ قدمًا من آخرِ الليلِ إلى شرفتي المكسورة.أختبئ مقيدةً أحلامي إلى الجدارِ خلفي،أتركُ وجهي لوحشةِ الغياب،وعواءُ ذئبٍ ينحرُ سكينتي المزيّفة.12متى يحينُ وقتُ الأمانسأهوي وحدي..ثقيلةً كحجر،خفيفةً كريشةٍ ضخمةٍلطائرٍ اسمه: ضحكة العالم.13أعافُ كلَّ ما هو حميم..يدي التي تمسّدُ شعريتخرجُ من بينهِ تمثالاً بلا روح.أفهمُ الوجعَ كظلام ...كأنَّ الحياةَ على ضفّةٍ لا وردَ فيها.14روحي المثقوبةُ تنتظرُ وردَ آخرِ الأوجاع.وقتًا يذوبُ تحتي بلا شمس،عداواتٍ تلتصقُ بقدمي كجورب.15أنا ثرثارةٌ..لكنّي رفيقةٌ ممتعةٌ في زحمةِ السير..لستُ سيئةً،لكنّي أبكي كثيرًا لأنام.16جثتي الهامدةُوليمتُكُمْ، أيُّها الجياع.