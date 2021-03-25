انطلق احتفال نور الرياض في الأيام الماضية كأحد أكبر احتفالات الضوء والفن، ليجمع نخبة من الأعمال الفنية الإبداعية التي أضافت رونقاً ولمسةً استثنائية على جمال الرياض.

هذا ويشارك المصمم الهولندي الشهير لاستديو فاو الحاصل على جائزة - Dezeen - الذي يمتلك نخبة من الأعمال الفنية الأخرى، في احتفال نور الرياض مع 60 فناناً عالمياً تم اختيارهم لعرض أعمالهم الفنية في أحد أكبر التجمّعات للضوء والفن تحت شعار «تجمعنا سماء واحدة»، وتجمع أعمال استديو فاو بين الفن والتقنية والتصميم، ويعتبر رائداً في مجال التقنية البطيئة التي تحث المشاهد على التمهل لتشجيع التواصل الحقيقي.

وقد استلهم الاستديو هذا العمل الفني الجديد بقياسات 15x15، وعنوان City Gazing Riyadh «رصد مدينة الرياض»، من الصورة المعروفة التي ذاع صيتها في سبعينات القرن الماضي إبّان رحلة أبولو 17 الفضائية، ويأتي هذا العمل تجسيداً ضوئياً لمدينة الرياض كما يظهر في الصور الفضائية لوكالة ناسا الفضائية، ويعرض في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.

يقول مينجوس فوغل صاحب استديو فاو: «إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في النسخة الافتتاحية لاحتفالية نور الرياض ويأتي عملنا «رصد مدينة الرياض» بعد بحث مكثّف أجريناه باستخدام خرائط قديمة لمدينة الرياض، إذ أجرينا بحوثاً مطوّلة وركزنا على تطور مدينة الرياض عبر الزمن وعلى تطوّرها الحضري، لنقدم للزوار والعائلات تجربة مليئة بالتأمل ومكاناً يجمعهم تحت الصورة المضيئة لمدينة الرياض».

ويضيف: «إنها فرصة عظيمة أن نعرض أعمالنا لأول مرة في العالم العربي؛ لأننا نؤمن بأن احتفال نور الرياض هو بمثابة فرصة لاستديو فاو، لإلهام الجيل الشاب السعودي وتشجيع المبدعين منهم، آملين بأن يرى ويستشعر سكّان الرياض حجم التطور والتغيير الحاصل في المملكة، وأن يحظوا بتجربة الفنّ في الأماكن العامة».

ويعتبر احتفال نور الرياض أحد برامج مشروع الرياض آرت الرامي إلى وضع أكثر من 1000 قطعة فنية في شتى أنحاء الرياض، بهدف تحويلها إلى معرض فني متكامل بلا جدران.

ويضيء احتفال نور الرياض للضوء والفن مواقع عدة في مدينة الرياض ابتداءً من 18 مارس إلى 3 أبريل، ويتضمن معرض نور على نور الذي يتعقّب فنون الضوء حتّى ستينات القرن الماضي في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي انطلاقًا من 18 مارس إلى 12 يونيو.