بالأثواب الإماراتية التقليدية وعصي الخيزران النحيلة، جمعت فرقة «ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف» زوار فعاليات الدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية، على أول عروض فن العيالة الإماراتية، ليأخذوا زوار الحدث الذي يتواصل حتى 10 أبريل المقبل، في رحلة إلى أجواء الفرح وطقوس الاحتفال بالزفاف والمناسبات الوطنية الإماراتية الشعبية، لتجسد معنى الشهامة والعزة في انسجام حركاتها ووحدة صفها.

وعلى إيقاع طبول الجلد تحولت الساحة الرئيسية لمنطقة التراث في قلب الشارقة إلى ليلة من ليالي ذاكرة الآباء والأجداد الإماراتيين، الذين بنوا بقيمهم وصبرهم تاريخ الإمارات، حيث اصطف أكثر من 60 رجلاً في صفين متقابلين ليؤدوا فن العيالة الذي يجمع بين حركة المؤدين والعصي المحمولة في أكفهم من جهة، وبين القصائد المؤداة والأهازيج التي ترافقها إيقاعات طبول الراس من جهة أخرى.

وقادت الفرقة التي تمثل جانباً من تراث أهل الساحل الإماراتي جمهور الحدث المتوافد من مختلف بلدان العالم، للتعرف على ذاكرة المهن، وتقاليد الزفاف، والموسيقى، والشعر الشعبي الإماراتي، حيث تعرف الزوار إلى جانب أداء العيالة على أهم الآلات الموسيقية فيها، ومن أبرزها: «التخامير» وهي طبول صغيرة، وطبل «الراس» و«الاسماع» وهو عبارة عن إيقاع مصنوع من جلد الغنم يساعد «التخامير» بالإضافة إلى «الطوس» وهو زوج من صحني النحاس يصدر أصواتاً مثل رنين الأجراس.

وقال أحمد محمد سعيد آل علي، نائب رئيس جمعية ابن ماجد للفنون الشعبية والتجديف: «إن تعريف الأجيال الجديدة والجاليات والسياح في دولة الإمارات على تراث الإمارات هو جزء من الواجب الوطني، وتعبير عن أصالة التطلعات التي تطمح لها بلادنا، وتأكيد على أنها قائمة على جذور راسخة وعميقة كرسها الآباء والأجداد منذ سنوات بعيدة».

وأوضح آل علي أن فن العيالة تعبير عن بعض القيم التي يتمسك بها المجتمع الإماراتي، فهي قائمة على وحدة الصف، والاتحاد، والانسجام في الحركة والإيقاع، وتظهر جمال أدائها كلما زاد أعضاء الفرقة، لافتاً إلى أنها ليست فناً منفصلاً ومنعزلاً، وإنما يرتبط بها عدد من الفنون مثل فن الآهل، والإنشاد، وحتى صناعة الطبول، وصناعة الخيزران، وغيرها من الحرف.