أوضح أستاذ الأدب والنقد بجامعة القصيم ورئيس نادي القصيم الأدبي سابقاً الأستاذ الدكتور أحمد الطامي أن إستراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي، تشكل مرحلة جديدة لمسيرة الحركة الثقافية السعودية. وقال: «لقد توصلت وزارة الثقافة إلى نتيجة مفادها بأن الثقافة في جوهرها (فعل منتظم بتشريع حكومي، ومدعوم من القطاع غير الربحي)، وهذه الإستراتيجية ستشرك القطاع غير الربحي في تحمل مسؤوليته في دعم أوجه الثقافة بشكل منتظم من خلال منظمات ثقافية غير ربحية، وآمل أن تسمو هذه الخطوة بالثقافة فوق السلعة الربحية، فالثقافة لا يمكن إخضاعها لقوانين الربح والخسارة؛ لأن الإنتاج الثقافي ليس سلعة تباع وتشترى، ولا يكون ذلك من دون دعم مستدام».وأكد الطامي بأن نمو الثقافة وازدهارها يعتمد على استمرار الدعم المنتظم، خصوصاً أن ثقافة دعم المؤسسات الثقافية لدى القطاع الخاص لا تزال دون المأمول، وبحاجة إلى تعزيز، مضيفاً أرى أن يكون هناك مرحلة انتقالية يستمر فيها دعم الدولة للمؤسسات الثقافية القائمة، وذلك إلى أن تنتشر ثقافة دعم المؤسسات الثقافية غير الربحية لدى رجال الأعمال والشركات والبنوك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.