شيعت جموع من الأهالي والأعيان والمسؤولين والإعلاميين جثمان الإعلامي الراحل محمد الوعيل، إلى مقبرة شمال الرياض، وتم الدفن عصر أمس (الأحد). وعد المشيعون الفقيد محمد الوعيل سيرة ومسيرة مهنية حافلة بالنجاحات داخل المملكة وخارجها، إذ بدأ مشواره مع الصحافة قبل أكثر من 40 عاما في جريدة «الرياض»، لينتقل بعدها في مواقع قيادية بجريدة «الجزيرة»، كما ترأس تحرير «المسائية»، وجريدة «اليوم».وأدار «الوعيل» العديد من الحوارات والمثاقفات الفكرية والصحافية، وعرف بقلمه المميز وآرائه الواضحة ومواقفه الراسخة، وله العديد من المؤلفات، منها كتاب (شهود هذا العصر) الذي نشره مطلع العام، و(رحيل بلا ميعاد)، و(غياب سرمدي دون سابق إنذار).وقال رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة» رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين خالد المالك: أسأل الله أن يرحم أخي وصديقي وزميلي محمد الوعيل، الذي بفقده تفقد الأسرة الصحفية أحد رجالاتها المخلصين، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته ومحبيه.