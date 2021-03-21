



بعد صراع مع المرض، توفيت منذ قليل الكاتبة المصرية الدكتورة نوال السعدوي، عن 90 عاماً، إثر تعرضها لأزمة صحية أخيرا نقلتها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

ولدت الطبيبة والروائية والمدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، فى 27 أكتوبر عام 1931، وتعد واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، فيما حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا. وفى عام 2005 فازت بجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، وحصدت عام 2012 جائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولى للسلام فى سويسرا.

السعداوي، إحدى الشخصيات الأكثر إثارة للجدل، حتى أنه يصعب على القارئ أن يقف منها موقفا وسطا، فإما أن يكون معها وإما أن يكون ضدها، فهى أشهر من نادى بتحرير المرأة من قيودها، ومن جهر بالعصيان لما سمته «المجتمع الذكورى»، كما أنها صاحبة كتب وأعمال لاتزال تلقى صدى واسعا حتى اليوم، أبرزها وضع المراة في الإسلام، ومحاربتها ظاهرة ختان الإناث.