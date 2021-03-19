كان حلماً..؟ربماأو مشهداً مُختلَساًمن مسرحِ العمرِ الذي فاتَوأنت الآن تكرارٌ مملٌ للحكاية.والعيونُ الشاخصاتُ الآن كالموتِ إليكْبعضُ هاتيك الجراحاتِ التي تنزفُمن خاصرة العمرِ المدمّىفي يديكْألفَ لا بأسَولا يأسَ عليكْ.وحدكَ الآنتهشُّ الصحوَ من عينكَتنفي الحلمَ النائمَ في حلمكَمشدوداً إلى عروةِ أوهامكَهذا زمنُ الغفوةِ والغفلةِنامي يا بناتَ الفكرِيا ذا القمرَ النابتَ في مخلب هذا الليلِأحزاناًكوابيسَ مضيئة.جسدٌ منفىوحيداً يتحراكَأعرني روحكَ التائهةَ الخطوِأعدني لنهاياتِ البداياتِوفاوض ذلك الماردَ عنيضاق منفايَ بهذا الشبحِ الليلِبهذا الزمن السائلِ كالحبر على البحرِأُسمِّيهِ فأنسىوأرى الأسماءَ تنحلُّ وتعرىكصباحٍ عارمِ الصحوِخِلاسيِّ الملامح.فزّت الرابعةُ الآنَأعارت لبقايا الحلُمِ الراجفِهذا المعطفَ الوقتَوها أنتَ تراهافي التفاصيل التي أنهكها الوصفُكوشمٍ باهتٍفي عَجُزِ الليلِوها خيطٌ من الشكِ هنا امتدّصراطاً بين أحلامكَ/‏أوهامكَفاعبر...وتهيّأ لصباحٍ هاربٍ من صخبِ البرزخِمأخوذٍ بموسيقىمن الصمتِ الغريزي المباح.كلما شفَّ غمامُ الغيبِ في عينكخفّ الزمنُ السادرُوانماعت مسافاتُ الخطى فيهتناءت للنهايات التباشيرُوما زال صباحُ الحلمِيستجدي الصباحْ.