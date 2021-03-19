قالت لي الريح هيا لنجمع ضوء الحروفأنا كنت خلفك استرق السمع حيناًوحيناً أمرُّ سريعاً لأنجو بنفسيّ من هزلهالم يكن للنجاة سبيلاًولا للنحاة سبيلاً ليعترضوا أنهالم تصفف لهم جيداً شعرها(أقيموا بني أُمي صدور مطيكم)وجاءت من البدو حافيةكي توقع قبلي الروايةقالت أراك تخالط أنفاس من يكتبونومن يقرأون، ومن يمسحون بأكمامهمكل تلك المرايا لتبدو أزهى وأنقىوهم سائرون إلى (المسحباني)يهزون أكتافهم بين أطنابهاقال شيخٌ بأدنى الروايةتبدو رتيباً بغير حساسية الشعراءوقد جئتنا طالع من وراء المغيبِوحولك كل الشخوص وكل له مقعدبين أحداثهاأراك ولم يعتريك شعور بفوزٍولا فرح داخليّ لتكتب شيئاً يدل على اسمككيف ستقطف من ذكرياتك حساً لهاكي تقدمه للغريب الذي يعصر الرازقيّ بأبوابهاوقد كنتَ متكئاً فوق غيمٍتسافر من حدث فاترٍ إلى حدث قاهرٍكان عما قريبٍ سيبدو مملاًوأنت تخاتل أسرارها