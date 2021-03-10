أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى شهر أكتوبر المقبل، بدلا من الموعد المقرر سابقا في شهر أبريل، لأسباب احترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم المعرض للمرة الأولى، بهوية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه وجهة ثقافية مرموقة في العالم العربي.

وتسعى الهيئة من خلال قرار تأجيل المعرض إلى الاستجابة للتحذيرات الرسمية، وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية المقررة من الجهات الصحية المعنية، وتوفير الظروف الملائمة لزيارة آمنة وصحية لجميع المستفيدين من المعرض.