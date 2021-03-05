-1 صاحبيالموكلي ْمرّ صبياواشترى الفل لي ْحالفا يعصب الرأس كي أدخل الليل منشرحاشارحا للخلي.-2 يحنويحنو الليل وأحنو عليكفلماذا تجرح أغنية أسرت بالسر إليك.-3 عساك تذكرنيعساك تذكرني ؟أنا الساكن درب الحاج ما فارقته مذ كنت تأتيني نجياترى كم لنا.. في بئر إبراهيم أغنيةوفي مسرى الحجيج هوىوكم تناشدنا سويا.أنا /‏‏ وأنتوكلما أشرقتَأشرقتِ القلوب بنورهايا كم وأشرقُ فاحما وكأن هذا الليل أصفاني وليا-4 لو كان يوسفلو كان يوسف ذاهبا للشعر ما خاصم امرأة تنام نهارها وتسوق كل الليل كي تحكي وتشكي عن سكون النهر لكن يوسف ظل في طياته متوجسا يشقىقل: ربما التقوى غشته ومن غشته خوافي الصلوات والآيات غمته بليل لا عليه يغيب في سكراته ويداري العشقا-5 الذاهبون لحزنهمالذاهبون لحزنهم لبسوا سوادهم وحلوا الدمع واحتسبوا البكاءكم كان أقربهم إِليّكم كان أبعدهم عليَّكم كنا نستبق الرجالالذاهبون لحزنهم وأبيت محتفلا بذكرك عسى. لعل. سناك جاء.* من مجموعة (أعرفه ونسيت اسمه) تحت الطبع.