-1 صاحبي
الموكلي ْ
مرّ صبيا
واشترى الفل لي ْ
حالفا يعصب الرأس كي أدخل الليل منشرحا
شارحا للخلي.
-2 يحنو
يحنو الليل وأحنو عليك
فلماذا تجرح أغنية أسرت بالسر إليك.
-3 عساك تذكرني
عساك تذكرني ؟
أنا الساكن درب الحاج ما فارقته مذ كنت تأتيني نجيا
ترى كم لنا.. في بئر إبراهيم أغنية
وفي مسرى الحجيج هوى
وكم تناشدنا سويا.
أنا / وأنت
وكلما أشرقتَ
أشرقتِ القلوب بنورها
يا كم وأشرقُ فاحما وكأن هذا الليل أصفاني وليا
-4 لو كان يوسف
لو كان يوسف ذاهبا للشعر ما خاصم امرأة تنام نهارها وتسوق كل الليل كي تحكي وتشكي عن سكون النهر لكن يوسف ظل في طياته متوجسا يشقى
قل: ربما التقوى غشته ومن غشته خوافي الصلوات والآيات غمته بليل لا عليه يغيب في سكراته ويداري العشقا
-5 الذاهبون لحزنهم
الذاهبون لحزنهم لبسوا سوادهم وحلوا الدمع واحتسبوا البكاء
كم كان أقربهم إِليّ
كم كان أبعدهم عليَّ
كم كنا نستبق الرجال
الذاهبون لحزنهم وأبيت محتفلا بذكرك عسى. لعل. سناك جاء.
* من مجموعة (أعرفه ونسيت اسمه) تحت الطبع.
الموكلي ْ
مرّ صبيا
واشترى الفل لي ْ
حالفا يعصب الرأس كي أدخل الليل منشرحا
شارحا للخلي.
-2 يحنو
يحنو الليل وأحنو عليك
فلماذا تجرح أغنية أسرت بالسر إليك.
-3 عساك تذكرني
عساك تذكرني ؟
أنا الساكن درب الحاج ما فارقته مذ كنت تأتيني نجيا
ترى كم لنا.. في بئر إبراهيم أغنية
وفي مسرى الحجيج هوى
وكم تناشدنا سويا.
أنا / وأنت
وكلما أشرقتَ
أشرقتِ القلوب بنورها
يا كم وأشرقُ فاحما وكأن هذا الليل أصفاني وليا
-4 لو كان يوسف
لو كان يوسف ذاهبا للشعر ما خاصم امرأة تنام نهارها وتسوق كل الليل كي تحكي وتشكي عن سكون النهر لكن يوسف ظل في طياته متوجسا يشقى
قل: ربما التقوى غشته ومن غشته خوافي الصلوات والآيات غمته بليل لا عليه يغيب في سكراته ويداري العشقا
-5 الذاهبون لحزنهم
الذاهبون لحزنهم لبسوا سوادهم وحلوا الدمع واحتسبوا البكاء
كم كان أقربهم إِليّ
كم كان أبعدهم عليَّ
كم كنا نستبق الرجال
الذاهبون لحزنهم وأبيت محتفلا بذكرك عسى. لعل. سناك جاء.
* من مجموعة (أعرفه ونسيت اسمه) تحت الطبع.