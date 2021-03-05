تشكو لِمنْ؟!

ويداكَ عالقتانِ في القَدَرِ الفراغِ..وليسَ ثمَّةَ عابرٌيُلقي على عينيكَ خارطةَ الخروجِ من الإطارِ،وقدْ تولَّى عنكَ مَنْ كانوا جوارَكَينحتُونَ يمينَكَ البيضاءَ.. تذكِرةًليجتازوا العراقيلَ التي ظلُّوا عليها عاكفينَ..فسافروا مِنْ كلِّ ناحيَةٍ إليكَ..وحينما اصطفوا أمامَكَألبسُوكَ سوادَهُمْومضوا تباعًاكي تظلَّ وراءَهُمْ في آخِرِ التَّرتيبِ.. فَحْمًايطفِئونَ بحرقِهِ جُوعَ القطَارِتشكو لِمنْ؟!لا صوتَ يُسمَعُ ههُنا..ما دامتِ الأقدارُ تقرعُ دُفَّهاللأمنياتِ الجاثماتِ على الصَّدىفبقيتَ ترقصُ خلفَهاأتُراكَ تعبرُ..مِنْ مضيقِكَ، مِنْ حريقِكَ، مِنْ طريقِكَحينَ تبسطُ كفَّها؟!هذي النتُوءاتُ التي جرحَتْ مراياكَاكْتفتْ بسواكَ..حينَ ظلِلَتَ مُنعكِسًا على الأشباهِفانحرفُوا جميعًا عن مسارِكَمُمسكينَ يدَ القرَارِتشكو لِمنْ؟!هَا أنتَ وحدكَ..لا تَرى إلاكَ يتَّشحُ الوجُوهَ.. وكلُّهاصورُ انعكاسِكَوانكسارِكَفوقَ أقنعةٍ قضَتْ وطرًا بوجهِكَثُمَّ ولَّتْ عنكَكي يبقى اختزالُكَ في ملامحِها.. طريدًاوهْوَ يجترحُ الفرارَ إلى الحصَارِ..!