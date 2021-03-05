ما الذي يحدثُ في هذي المدينةْ؟لمْ أرَ الأنجمَ كاليومِ حزينةْ!إنني أسمعُ أصواتَ فناءٍنزقٍ يمتصُّ أمواج الحياةْوأحسُّ الآنَ في روحيارتجافَ الوردِفي كلِّ البساتينِ القريبةْالبساتينِ التي ظلّتْ تُربّي شجرَ الحبِوتهفو للمواعيدِ وأنفاسِالمحبينَ وتجديفِ الأصابعْإنها تبدووقدْ كتَّفها الجدبُ كئيبةْ.من تُرى يعبثُ في أيامها؟!فالأغاني تتلاشى وتموتْوهديرُ الخوفِما ترشحُ جدرانُ البيوتْوأنا أصرخُ يا ليلُ أجِبنيإنني أبحثُ في صمتكَ عني..عن أحاديثِ الصباياعن كلامٍنَسِيتهُ امرأةٌ وَلْهَى وحيداً في المراياعن دراويشَ حيارىسكروا من خمرةِ العشقِفخالوا قبساًتجلّى في الزوايا.أينَ أنتَ الآنَيا ليلي الذي كان، أجِبنيسعلَ الليلُ دموعاً وضحايا.ما الذي يحدثُ في هذي المدينةْ؟ذبُلتْ فيها القصائدْوعيونُ الناسِ للهمِّ وَسائدْوبُصاقُ الرّيحِما تنشرهُ كلُّ الجرائدْوحشودٌ من كلابٍ بربرياتٍ يصادرنَ الموائدْوجياعٌ شبعوامن حنطةِ الوعظِوتسمينِ المساجدْإنها إن لم تُشابِهوجعَ الأرضِ مكائدْلستُ أدري أكوابيسٌ برأسيأم أنا في الصحو شاردْ؟كلُّ شيءٍ يا عذابي الآن واردْ.ها أنا أبحثُ في هذي المدينةْعن ثآليلِ الفرحْواحتمالاتِ السكينةْعن بقايا لبخورٍعالقٍ في الأفقِمن ذكرى لياليها الأصيلةْعن حقولٍأزهرتْ فيها الأماني المستحيلةْعن وجوهٍلم تَرُعها في السراديبِ سياطُ الكهنةْعن قلوبٍ لمْ تزلْ تُشعلُ بالرقصِمصابيحَ الشوارعْعن يدٍ تمتدُّ من ناصيةِ الحلمِلكي تلقي قميصَ الفجرِفي وجهِ صباهاعن يدٍ تُرجعُ من أعمارناما اختلسَ الخوفُومن عمرِ المدينةْعن يدٍ تكسرُ أصنامَ أساهافي غدٍ صافٍ ورائعْ.