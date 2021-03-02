أطلقت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، الفيديو الترويجي لأول فيلم أنيمي سعودي ياباني يحمل اسم «الرحلة» The Journey، بالتزامن مع مهرجان برلين السينمائي الدولي العريق في ألمانيا.

وسيكون هذا الفيلم أول فيلم سعودي سينمائي بتقنية 4DX التي تحاكي مؤثرات وظروف العالم الحقيقي.

وسيتم طرح الفيلم الذي بلغ حالياً مرحلة ما بعد الإنتاج في دور السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صيف 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عصام بخاري: سيقدم فيلم «الرحلة» للمشاهد تجربة مميزة وفريدة من نوعها، إذ تم إخراج وإنتاج الفيلم بجودة عالية من قبل فريق متخصص من الخبراء في اليابان والمواهب السعودية.

وأضاف: سعداء بأنه سيعرض على مستوى المنطقة وأيضاً عالمياً لنصدر ثقافتنا السعودية وقصصنا التاريخية من شبه الجزيرة العربية، وسيكون «الرحلة» البداية لانطلاقة مانجا للإنتاج في دور السينما في الشرق الأوسط والعالم بعدد من الأفلام السينمائية القادمة.