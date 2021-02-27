أعلنت جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء أمس الأول (الخميس) نتائج مسابقة جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه 2020 في نسختها الرابعة، وبلغ عدد الأعمال المشاركة في المسابقة 323 عملاً، تم ترشيح 12 منها للتصفية النهائية والمنافسة على جوائز المسابقة الثلاث الأولى.حكم المسابقة الفنان ضياء عزيز ضياء، والفنان أحمد فلمبان، والفنان طه صبان، وحصل على الجائزة الأولى ومبلغ 50 ألف ريال الفنان التشكيلي حسين حسن المحمد، بينما ذهبت الجائزة الثانية ومبلغ 30 ألف ريال للفنانة التشكيلية هنادي فرحات، وحصلت الفنانة التشكيلية أماني عبدالله الزهراني على الجائزة الثالثة ومبلغ 20 ألف ريال.كما كرمت اللجنة المنظمة الإعلامي يحيى زريقان الشخصية الإعلامية لعام 2020.الفنان العالمي ضياء عزيز ضياء أعرب عن شكره لجمعية الثقافة والفنون بجدة ولإدارة ليان الثقافية على دعم ورعاية الجائزة، وقال: حققت الجائزة في جميع نسخها الرسالة والأهداف التي نتطلع إليها والقادم أجمل.من جانبه قال مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح إن الجائزة تعد الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وكان لها الأثر الكبير في حركة الفنون التشكيلية، فهي تحمل اسم أحد أهم رواد الفن التشكيلي السعودي الفنان القدير ضياء عزيز. وأشار إلى أنه لا يوجد خاسر في الفنون، فالجميع فائز، والمشاركات كانت تعبر عن دور الفنان الحقيقي في الأزمات، وأبارك لمن ذهبت لهم الجوائز، وأشكر الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وجميع القائمين على شركة ليان الثقافية على الدعم المستمر للجائزة.يذكر أن النسخة الأولى حصل على جائزتها الفنان التشكيلي صالح الشهري، والنسخة الثانية الفنان التشكيلي فايع الألمعي، والنسخة الثالثة شهدت زيادة في عدد الفائزين إذ حصلت الفنانه خديجة الربعي على الجائزة الأولى والفنانة زهرة الخزير على الثانية بينما حصل الفنان نادر العتيبي على الجائزة الثالثة.