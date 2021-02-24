أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تفاصيل الدورة القادمة من «القمة الثقافية أبوظبي»، المنتدى العالمي الرائد الذي يستكشف الحلول الثقافية الإبداعية للقضايا الملحّة الأكثر تأثيراً في العالم اليوم. وسوف تنعقد أعمال «القمّة الثقافية أبوظبي» 2021 عبر المنصّات الافتراضية خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس تحت شعار «الثقافة ودورها في دفع النمو الاقتصادي».

وتشهد النسخة الرابعة من «القمة الثقافية أبوظبي» حضور عدد من أبرز الشخصيات والعاملين والخبراء من القطاعات الثقافية المختلفة، بما فيها الفن والتراث والمتاحف والإعلام والتكنولوجيا، بهدف الوقوف على التحديات واستنباط إستراتيجيات جديدة وإيجاد أفكار وحلول مبتكرة تعزز قدرة القطاع الثقافي على إحداث تأثير إيجابي وملموس في المجتمعات حول العالم.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي محمد خليفة المبارك: «أظهرت التحديات التي واجهها العالم السنة الماضية قدرة وحيوية القطاع الثقافي المذهلة في تحسين والتأثير إيجابياً في جميع أفراد المجتمع. ورغم ذلك، تواصل العديد من المؤسسات الثقافية جهودها لتوفير الدعم المالي لمواصلة دورها الثقافي والفني والإبداعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تبرز الأهمية المحورية للقطاع الثقافي كرافد أساسي في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر باعتباره مكوناً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. نفخر من خلال القمة الثقافية بأبوظبي بالتعاون مع نخبة من كبار الشركاء الثقافيين العالميين واستضافة كوكبة من المختصين المعروفين لمناقشة مواضيع متنوعة، بما يضمن تقديم المزيد من المعارف والخبرات للوصول إلى نتائج مثمرة حول هذه القضايا».