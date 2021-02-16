أعلن النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل عن سعيه للعمل على تفعيل عدد من الإستراتيجيات الثقافية ومنها الثقافة كنمط حياة، الثقافة ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، الثقافة ودورها في تعزيز مكانة المملكة دولياً.

وأوضح رئيس النادي الأدبي في حائل الدكتور نايف المهيلب أن تفعيل هذه الإستراتيجات تأتي في إطار رؤية وتوجهات وزارة الثقافة والتي تتماشى مع المحاور الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، إذ تسعى وزارة الثقافة إلى تطوير الإمكانات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي، من خلال بث كافة جوانب التراث الثقافي السعودي في جسد الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، ما يجعلهم ينعمون بحياة عامرة وصحية.