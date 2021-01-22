(طريق)وقالت:سنعبرُ هذا الطريق الطويلَإلى غدِنا المتململِ من حالةِ الانتظارْسنعبرُ من شارعٍ..شارعينْ..ونركبُ أوّلَ مقصورةٍ في القطارْسنمشي على ضفةِ النهرِ يوماًونرسمُ في شاطئ البحرِخارطةَ العمرِكيما نزيّنها بالمحارْوقالت.. وقالت كلاماً كثيراًوحلماً كبيراًولكنّني قد عبرتُ الطريقَ وحيداًولم أنتبهْأنّني كنتُ متجهاً عكس سيرِ القطارْ(حياة)هي امرأةٌصنعت نفسها للحياةْوقالت:لمعنى يديكَ حُنوٌّ يشكّلنيولمعنى عيونكَ حلمٌ يشاغبنيفي حديث الرواةْوقالت:للون سمارك رملُ قصائدناوحنينُ ربابتناورحيلُ بُداةْ(القصيدة)تقول القصيدة ما لا أقولويختصر العمر شكل الحياهتقول القصيدة كل الذي في الشفاه التي لا تبوحوتنبت في القلب سنبلة من رفاهتقول القصيدة إن القصيدة نافذة نقشتها الشفاهوإن المنايا قريبة عهد من الحبإنّ القصيدة فعل صلاه(فراغ)أنسلُّ فراغاً كونياًفي هذي الروحْ..يأخذني نحو فضاءات مجهولةْ..ثقبٌ أسودُيبتلع العالم من حوليوأبيتُ بظلمة زمنلم يعرف معنى الحريةْلم يعرف أن القمر العاشرفي عمر الشعرسيظهر يوماً للبشريةْ.