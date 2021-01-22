رغبةبعد قطع قدميه لم يستطع كبح جماح رغبته في شراء الأحذية.رؤىوبعد أن كان «النصيب» حملاً ثقيلاًتخففتلا تعلم كيف وصلت لحديقة الحيأجلست (جيتارها) أمامهاغادر بصرها للبعيدوتصلبت أناملها.صدىعلى قيد همسة حبأذّنت للرحيلسمعها الموتىوما سمعت نفسها!تساؤلرغم حرص والدها على أن تركب في المقدمة ومنع السائق عن إركابها في صندوق الباك أبسقطت!اعتذر السائق لوالدها..حين قادت سيارتها في أول أيام الجامعةكانت تتساءل من يعتذر لها؟!مكاسب مزهو باسمه، ينطقه بثقة «رحيم»طلبه إمام المسجد ليعمل لديه في منزله.. أخبره أن لفظة رحيم، حرام، وسيعوض عليه باسم آخر، عبدالرحيم.فرح العامل ورأى أنه كسب الدنيا والآخرة.في نهاية الشهر طلب أجرته، فرد عليه الإمام: ألا يكفي أن أنقذتك من النار!