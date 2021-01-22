رغبة
بعد قطع قدميه لم يستطع كبح جماح رغبته في شراء الأحذية.
رؤى
وبعد أن كان «النصيب» حملاً ثقيلاً
تخففت
لا تعلم كيف وصلت لحديقة الحي
أجلست (جيتارها) أمامها
غادر بصرها للبعيد
وتصلبت أناملها.
صدى
على قيد همسة حب
أذّنت للرحيل
سمعها الموتى
وما سمعت نفسها!
تساؤلرغم حرص والدها على أن تركب في المقدمة ومنع السائق عن إركابها في صندوق الباك أب
سقطت!
اعتذر السائق لوالدها..
حين قادت سيارتها في أول أيام الجامعة
كانت تتساءل من يعتذر لها؟!
مكاسب مزهو باسمه، ينطقه بثقة «رحيم»
طلبه إمام المسجد ليعمل لديه في منزله.. أخبره أن لفظة رحيم، حرام، وسيعوض عليه باسم آخر، عبدالرحيم.
فرح العامل ورأى أنه كسب الدنيا والآخرة.
في نهاية الشهر طلب أجرته، فرد عليه الإمام: ألا يكفي أن أنقذتك من النار!
بعد قطع قدميه لم يستطع كبح جماح رغبته في شراء الأحذية.
رؤى
وبعد أن كان «النصيب» حملاً ثقيلاً
تخففت
لا تعلم كيف وصلت لحديقة الحي
أجلست (جيتارها) أمامها
غادر بصرها للبعيد
وتصلبت أناملها.
صدى
على قيد همسة حب
أذّنت للرحيل
سمعها الموتى
وما سمعت نفسها!
تساؤلرغم حرص والدها على أن تركب في المقدمة ومنع السائق عن إركابها في صندوق الباك أب
سقطت!
اعتذر السائق لوالدها..
حين قادت سيارتها في أول أيام الجامعة
كانت تتساءل من يعتذر لها؟!
مكاسب مزهو باسمه، ينطقه بثقة «رحيم»
طلبه إمام المسجد ليعمل لديه في منزله.. أخبره أن لفظة رحيم، حرام، وسيعوض عليه باسم آخر، عبدالرحيم.
فرح العامل ورأى أنه كسب الدنيا والآخرة.
في نهاية الشهر طلب أجرته، فرد عليه الإمام: ألا يكفي أن أنقذتك من النار!