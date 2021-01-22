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ظافر الحجري
منذ أن بدأ البحر؛

وَبعد أن تأخرت كثيراً؛


فقط؛ كُنت أصلي

أن يكون له شاطئ.

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السقف الذي فوقنا من سماء؛

هذه السفينة الأرض؛

لم يُخبرنا أحد منهما

متى سوف نغرق؟!

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نمجد الطفولة ولم نثق بها؛

كيف تمت لنا الوصاية؟!

لماذا لم نوصِ بأن يحكم

الأطفال العالم؟!

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يقول لي:

الأشرار يقتحمون الاختصار.

قلت له: كيف ذلك؟

قال: انظر يقلدون الخير وليس الأخيار.

قلت: لأن الخير بسيط ارتداؤه.

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هذه الأشياء ناقصة؛

حتماً؛ هذا ما جعل العاقل

يُصاب بالغيرة؛

لأن مجنوناً لم يُنهِ حكمته بعد.

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يقول مزارع قديم:

لماذا حب الأرض ينتظر السماء؟

طار عصفور صغير كان على راحة

كفه لِـ.. ينثر السؤال.

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لم تجد الأغنيات ليلاً يليق،

فقررت أن تنام في عيون النائمين.

هذا سر أناقة فنجان الصباح.

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(الموت مع القطيع رحمة يا بُني)

ظل عُمراً طويلاً وهو ينتظر

لحظته الرابحة التي يتحول فيها ذئباً ؟!

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أغلب الجمال لطيف

ولا يُصدر صوتاً.

(أخبرتنا العين: بؤس أن تصمت).

كلمة واحدة تستطيع أن تصنع أغنية له.

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لا ينبغي أن تُجازف بحفر كل هذا

وحتى تستخرج المعنى؛

المعنى قشرة على السطح تُبتلع

في الضباب الهواء.