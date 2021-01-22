منذ أن بدأ البحر؛وَبعد أن تأخرت كثيراً؛فقط؛ كُنت أصليأن يكون له شاطئ.**السقف الذي فوقنا من سماء؛هذه السفينة الأرض؛لم يُخبرنا أحد منهمامتى سوف نغرق؟!**نمجد الطفولة ولم نثق بها؛كيف تمت لنا الوصاية؟!لماذا لم نوصِ بأن يحكمالأطفال العالم؟!**يقول لي:الأشرار يقتحمون الاختصار.قلت له: كيف ذلك؟قال: انظر يقلدون الخير وليس الأخيار.قلت: لأن الخير بسيط ارتداؤه.**هذه الأشياء ناقصة؛حتماً؛ هذا ما جعل العاقليُصاب بالغيرة؛لأن مجنوناً لم يُنهِ حكمته بعد.**يقول مزارع قديم:لماذا حب الأرض ينتظر السماء؟طار عصفور صغير كان على راحةكفه لِـ.. ينثر السؤال.**لم تجد الأغنيات ليلاً يليق،فقررت أن تنام في عيون النائمين.هذا سر أناقة فنجان الصباح.**(الموت مع القطيع رحمة يا بُني)ظل عُمراً طويلاً وهو ينتظرلحظته الرابحة التي يتحول فيها ذئباً ؟!**أغلب الجمال لطيفولا يُصدر صوتاً.(أخبرتنا العين: بؤس أن تصمت).كلمة واحدة تستطيع أن تصنع أغنية له.**لا ينبغي أن تُجازف بحفر كل هذاوحتى تستخرج المعنى؛المعنى قشرة على السطح تُبتلعفي الضباب الهواء.