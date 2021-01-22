منذ أن بدأ البحر؛
وَبعد أن تأخرت كثيراً؛
فقط؛ كُنت أصلي
أن يكون له شاطئ.
**
السقف الذي فوقنا من سماء؛
هذه السفينة الأرض؛
لم يُخبرنا أحد منهما
متى سوف نغرق؟!
**
نمجد الطفولة ولم نثق بها؛
كيف تمت لنا الوصاية؟!
لماذا لم نوصِ بأن يحكم
الأطفال العالم؟!
**
يقول لي:
الأشرار يقتحمون الاختصار.
قلت له: كيف ذلك؟
قال: انظر يقلدون الخير وليس الأخيار.
قلت: لأن الخير بسيط ارتداؤه.
**
هذه الأشياء ناقصة؛
حتماً؛ هذا ما جعل العاقل
يُصاب بالغيرة؛
لأن مجنوناً لم يُنهِ حكمته بعد.
**
يقول مزارع قديم:
لماذا حب الأرض ينتظر السماء؟
طار عصفور صغير كان على راحة
كفه لِـ.. ينثر السؤال.
**
لم تجد الأغنيات ليلاً يليق،
فقررت أن تنام في عيون النائمين.
هذا سر أناقة فنجان الصباح.
**
(الموت مع القطيع رحمة يا بُني)
ظل عُمراً طويلاً وهو ينتظر
لحظته الرابحة التي يتحول فيها ذئباً ؟!
**
أغلب الجمال لطيف
ولا يُصدر صوتاً.
(أخبرتنا العين: بؤس أن تصمت).
كلمة واحدة تستطيع أن تصنع أغنية له.
**
لا ينبغي أن تُجازف بحفر كل هذا
وحتى تستخرج المعنى؛
المعنى قشرة على السطح تُبتلع
في الضباب الهواء.
وَبعد أن تأخرت كثيراً؛
فقط؛ كُنت أصلي
أن يكون له شاطئ.
**
السقف الذي فوقنا من سماء؛
هذه السفينة الأرض؛
لم يُخبرنا أحد منهما
متى سوف نغرق؟!
**
نمجد الطفولة ولم نثق بها؛
كيف تمت لنا الوصاية؟!
لماذا لم نوصِ بأن يحكم
الأطفال العالم؟!
**
يقول لي:
الأشرار يقتحمون الاختصار.
قلت له: كيف ذلك؟
قال: انظر يقلدون الخير وليس الأخيار.
قلت: لأن الخير بسيط ارتداؤه.
**
هذه الأشياء ناقصة؛
حتماً؛ هذا ما جعل العاقل
يُصاب بالغيرة؛
لأن مجنوناً لم يُنهِ حكمته بعد.
**
يقول مزارع قديم:
لماذا حب الأرض ينتظر السماء؟
طار عصفور صغير كان على راحة
كفه لِـ.. ينثر السؤال.
**
لم تجد الأغنيات ليلاً يليق،
فقررت أن تنام في عيون النائمين.
هذا سر أناقة فنجان الصباح.
**
(الموت مع القطيع رحمة يا بُني)
ظل عُمراً طويلاً وهو ينتظر
لحظته الرابحة التي يتحول فيها ذئباً ؟!
**
أغلب الجمال لطيف
ولا يُصدر صوتاً.
(أخبرتنا العين: بؤس أن تصمت).
كلمة واحدة تستطيع أن تصنع أغنية له.
**
لا ينبغي أن تُجازف بحفر كل هذا
وحتى تستخرج المعنى؛
المعنى قشرة على السطح تُبتلع
في الضباب الهواء.