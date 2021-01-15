الصفران: التراث فاسدطالب الدكتور محمد الصفران بفتح ملفات التراث العربي الذي وصفه بالفاسد من خلال ما أسماه نزاهة النقد الثقافي، واستشهد بالشعراء الصعاليك الذين قدمهم التراث العربي في صورة الشجعان والكرماء والأبطال الأسطوريين، في حين أن صميم عملهم النهب والسلب مهما كانت الشعارات التي يرفعونها.الرمزية تسيطر على نقاشات المثقفينما زالت العديد من الموضوعات الثقافية المختلف عليها بين كتاب وباحثين في وسائل التواصل الاجتماعي تناقش بتغريدات ورموز يدركها المتابع، لكنها تغيب عن عين الراصد.ناقد سعودي يقع في فخ التناقضناقد سعودي كبير يطالب في تغريداته بصفحات ثقافية فاعلة، وتحريرها مما وصفه بالجمود، لكنه في الوقت ذاته يمتنع عن المشاركة في العديد من المحاور التي يمكنها إحداث شيء يرضي قناعات هذا الناقد التي حيرت متابعيه.