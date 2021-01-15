خلال سنوات الدّراسة الأولى، هناك عند تفاصيل تلك البلاد المثقلة بجبال الثّلوج، والتي كانت تسمى بالاتحاد السوفيتي، كنت لا أمل من سماع أغنية شعبيّة قديمة، أعتقد أنّها من أصول قوقازيّة. كانت أغنية حزينة عن السفر والغربة، وكانت عبارة عن مقاطع تمثّل نصائح يزوّد بها الجدّ الحكيم حفيده الذي ينوي السفر بعيدا. وترجمة المقطع الذي يتردّد فيها، تقريبا:يا بنيّ، يا بُنييا أغلى ما لديّستعترض طريقك طبعا، نساءخذ حذرك ممّن لا تكفّ منهن عن البكاءفالنّساء سلاحهنّ، يا بنيّ الدّموعيجندلن بسلاحهن، إن شئن، أعتى الرّجال...يا بُني، يا بُنييا أ غلى ما لديسيعترض طريقك طبعا، رجالخذ حذرك ممّن لا يستطيع منهم البكاءفلا خير في رجللم تطهّره، يا بُني، الدّموعبعيدا عن ظاهر التقسيمات السطحيّة لممالك الرّجال وممالك النّساء، وهي تقسيمات تتطلّبها ضرورات جماليّة، لا يمكن أن ننكرها على كلّ حال، فإنّني أعتقد أن الذي كان يشدّني إلى تلك الأغنية، لم يكن فقط الجانب الغنائي وخاصة الموسيقى الدّاخليّة الدّائريّة والأجراس الإيقاعيّة والتي تبقى رغم ذلك مهيمنة وضاربة بعمق فيها ولكن ما شدّني فعلا، بساطة كلماتها التي استطاعت أن تحمل بأصالة نادرة بذور فلسفة إنسانيّة عميقة وبسيطة في آن تتجاوز الحدود القوقازيّة، لتضرب بعروقها في جوهر الذّات الإنسانيّة.أنا طبعا لا أقصد المقطع الأوّل، وبالمناسبة فمن الواضح أن المقطع الأوّل الذي يحذّر فيه الجدّ حفيده من دموع النّساء لم يكن في الحقيقة غير مجرّد تقديم سطحي للنصيحة الثّانية وهي مركز الثّقل وسرّ الدّهشة والإبداع في القصيدة. وأعني التحذير من الثّقة بالرجال الذين لا يستطيعون البكاء. وإذا عرفنا أن الحفيد كان يعتزم السفر بعيدا ليثبت لشيوخ قبيلته ما يتمتع به من شجاعة ورجولة وصبر على الصعاب. ازداد اقتناعنا بعمق هذه النّصيحة وبعدها الإنساني في معناه السامي. فالدموع هي إحدى تجلّيات الجانب الإنساني في الإنسان. هي أحد الأدلّة والبراهين القاطعة على الحياة. أليست مصطلحات مثل: العاطفة والإحساس والتأثّر والرقّة والإشراق والفيض والتعاطف وغيرها من المسميات التي تحلّق بالقرب من دفء الدموع الممكنة بعضا من قاموس تجلّيات الكائن الإنساني؟.والواقع، أن كتب السيرة والتراث وتاريخ حضارتنا الإسلاميّة العربية وقصص العظماء مليئة بالشواهد التي تؤكد ارتباط جانب الرجولة والقوة بالبكاء والرقة والدموع. ومن آلاف الحكايات المؤثّرة تستهويني خاصة حكايات عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه، العادل القاسي أحيانا في عدالته، والباكي يبلل لحيته كلما بكى. تكفي كلمة نافذة ليجهش بالبكاء. وتذكر كل كتب سيرة الصحابة أن الدموع كانت تبلل أرضية المسجد حين كان عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة. كان بكاؤه بكاء الرجال حين يفيض بهم الوجد والخشية وتشرق فيهم الروح المشرئبة إلى خالقها ومنابعها. كان بكاؤه بكاء الأقوياء حين يزدادون برقّتهم قوّة.لقد كان الرّسول صلى اللّه عليه وسلم أيضا كثير البكاء، رقيق النّفس، كريم الروح، تفيض عينه بالدموع في الكثير من الأحيان، حتى تبلّل لحيته وصدره. وكان لا يتلو القرآن إلا وهو يتماسك بصعوبة عن الإجهاش بالبكاء. وكذلك كان حال أغلب الصحابة رضوان اللّه عليهم. كانوا عظماء. وكانت غزارة دموعهم دليل عظمتهم، ولم يكن لأحدهم أن يخجل من دموعه لأنّها بعض من القوة الأصيلة واستواء النفس الخالية من العقد والمركبات وكبر للقلب واتّساع للروح. تلك المميزات السامية التي تفتقدها النفس كلما كثرت مركباتها وازدادت دناءتها.وهناك مئات من الحكايات عن الخلفاء الراشدين وعن الخلفاء العظام الذين خلد التاريخ أسماءهم، مثل الخليفة عمر بن عبدالعزيز ومعاوية بن أبي سفيان وهارون الرشيد ووزراء وأعيان وقضاة وقادة جند عرفوا جميعا برقّة القلب وغزارة الدموع عند المواقف المؤثّرة .الدموع تذكرنا بقصة الخلق. إن الإنسان لم يلد قردا ولا سلحفاة ولا يرقة. إنما خلق كاملا سويا، قويا. وقوته لا تكمن فقط في تصلب عضلات ساعديه وصدره وقدميه، فهذه خاصيات نشترك فيها للأسف الشديد أيضا مع القردة والوحوش، ولكننا نتميز عنها بأننا قادرون أيضا على البكاء. وليس فقط البكاء من شدة الألم ولكن أيضا البكاء من شدة الحب والبكاء من شدة الامتنان والعرفان والبكاء من شدة السعادة والبكاء من شدة الوجد. والبكاء من شدة التأثر. هذه أمور ليس لباحث مرتبك، ولا لمنظّر للأصول الغريبة التي يطلعون علينا بها كل حين عن أصل الإنسان، هذه أمور ليس لهم الادّعاء بأننا نشترك فيها مع كائناتهم الغريبة. نحن عباد اللّه، خلقنا اللّه على ما نحن عليه، وميّزنا عن بقية خلقه بميزات لا تحصى، وأجلّها اللّسان والدموع. اللسان منقذ أحيانا ومؤذٍ في كثير من الأحيان، ولكن الدموع لا تؤذي، ففيها منافع، حتى وإن كانت كاذبة، وأدنى منافعها أنّها تغسل البؤبؤ وباطن العين.أذكر أنّني حضرت منذ سنوات عديدة إحدى الأطروحات الطريفة تقدّمت بها طالبة من البرتغال لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس التجريبي بمدينة برلين، وكانت خلاصة الرسالة تتمثل في طرح طريف حاولت الطّالبة التدليل عليه من خلال أكثر من 800 صفحة، وتتمثل نظريتها ببساطة في الاستعاضة عن 90% من الأدوية بجلسات للبكاء الجماعي. بل رأت بأنه يمكننا التخلص من جل مشاكل الطلاق وحوادث الإجرام فقط بجلسة بكاء أسبوعية.أعتقد أننا لا نحتاج فعلا لجلسة أسبوعية للبكاء في عيادة طبيبة برتغالية عانس وتحمل نظّارات سميكة، ولكننا نحن العرب نحتاج عدم الخجل من البكاء. فالبكاء يمنحنا القوة ويفتح للآخرين مسالك أخرى أسرع وأجدى للنّفاذ إلى عوالمنا التي قد تخدع في البداية فتبدو مغلقة ومتحجرة، ولكنها قد تكون غير ذلك تماما. ورب دمعة صامتة غسلت في طريقها إلى القلب كل ما لوثته مرارة الكلام.