أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع وزارة الثقافة المرحلة الأولى «إبداء الرغبات» من مراحل مشروع «نبض الخبر» الهادف إلى تطوير مركز ثقافي متكامل وسط محافظة الخبر.

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، أن مشروع «نبض الخبر»، المتمثل في تطوير وتفعيل السوق القديم، يأتي ثمرة تعاون وشراكة بين وزارتي الثقافة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، موضحاً أن المشروع سيصبح منصة دائمة للنشاطات الثقافية بقطاعاتها المختلفة.

وقال «إن المشروع يستهدف تأسيس حاضنة ثقافية للموهبين في قطاعات ثقافية كـ "المسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والفنون البصرية، والطهي"، لافتاً النظر إلى أن إشراك المجتمع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "نبض الخبر"، سيكون له تأثير إيجابي، ويدعم الإبداع بتطوير نموذج عمل يعطي نظاما بيئيا مستداما، مع الحفاظ على التراث والثقافة السعودية.

من جهته بين وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، أن المشروع يهدف إلى رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، من خلال بناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة التي سيكون لها أثر إيجابي في رفع جودة الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبما يسهم في التعريف بثقافة المنطقة وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية.

يأتي اختيار مكان المشروع انطلاقاً من موقعه الإستراتيجي وما سيمثله من نقطة جذب مستقبلية للسياحة والثقافة والفنون في الخبر، إضافة إلى تنويع فرص الاستثمار وإيجاد الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الاستثمار فيه، حيث سيستفيد المشروع من مباني السوق القديم، وسيحافظ عليها، وسيتضمن المشروع أسواقاً، ومساحات لممارسة الرياضة، ومعارض للفنون التشكيلية، وأماكن مخصصة للحرف الحرة، ومنطقة مخصصة لتعليم الفنون للأطفال وأخرى لفنانين هواة، إضافة إلى أستوديوهات للفنانين، ومقاهي للفنون ومنطقة متخصصة بالآلات الموسيقية وصيانتها، وأخرى للعروض الموسيقية الدورية، ومنطقة عمل وتطوير قدرات الأداء الصوتي للأطفال وتعليم الموسيقى، وساحات عامة تتضمن مسرحاً مفتوحاً، كما سيشمل المشروع تكثيفاً للفنون البصرية.

وسيشمل المشروع مناطق لبيع الكتب الجديدة والمستخدمة، ومنطقة لعرض المنسوخات الأثرية، وأخرى تفاعلية لتعليم صناعة الكتب وتجليدها، ومنطقة المكتبة. إضافة إلى أماكن لبضائع المزارعين ومكتبة متخصصة في فنون الطهي، ومطاعم ومقاه وأماكن للأكل والشرب، إضافة إلى منطقة للمنتجات العضوية، وغيرها.

وسيطرح المشروع على ثلاث مراحل: «المرحلة الأولى تكمن في إبداء الرغبات، والثانية مرحلة تأهيل المستثمرين، والثالثة للمنافسة بين المتأهلين لاختيار (المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع).

وسيسهم المشروع في توفير فرص وظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً.

من جهته، دعا معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس، فهد الجبير، عموم المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، المتضمنة معلومات عامة عن المشروع، عبر الموقع الإلكتروني لأمانة المنطقة الشرقية من خلال الرابط (https://invest.eamana.gov.sa/ ).