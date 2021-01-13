ودّعت ساحة المحاورة اليوم (الأربعاء)، عملاقها مستور العصيمي عن عمرٍ ناهز الـ 90 عاماً، وذلك بعد معاناته مع المرض في سنواته الأخيرة.

وظل الشاعر العصيمي على مدى 7 عقود ركناً أساسياً في ساحات الفتل والنقض بكل شجاعة واقتدار متسيداً هذا الفن الرفيع، زارعاً في نفوس الجماهير وزملائه الشعراء عميق المحبه والأخلاق العالية، موجهاً نحو جزالة الشعر، وأصالة الكلمة وسمو المعنى.

وقال الشاعر محمد حوقان المالكي بفقد مستور العصيمي تفقد ساحة المحاورة ركناً من أركانها وشاعرا من الطراز الأول وعملاق شعر ومرجلة وأخلاق، مقدماً عزاءه لقبيلة عتيبة كافة وقبيلة العصمة وأسرته ومحبيه في منطقة الخليج. ودعا الشيخ عايض القرني بالرحمه والمغفرة له، وقال مانع بن ماجد أبا العلا إنه تلقى ببالغ الأسى والحزن وفاة الشاعر العلم مستور العصيمي والذي بوفاته فقدنا رجلا نبيلا كريما خلوقا محبوبا من الجميع ورمزاً من رموز الساحة الشعرية، نقدم عزاءنا لأبنائه الكرام ولذويه ومحبيه، رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جنانه، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعبّر عدد كبير من زملاء الفقيد عن حزنهم الشديد لرحيله، سائلين المولى له بالرحمة والغفران وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتداول مغردون عددا كبيراً من أشعار الراحل منها التي يذكّر فيها ‏بحسن العمل

يا عامرين البيوت ونازلين البيوت

‏ومزخرفين المداخل بالحجر والرخام

‏ضاعفتوا الجهد لبيوتٍ مافيها ثبوت

‏ونسيتوا الجهد لبيوت البقاء والمقام