تصدر قريبا رواية «حرير الغزالة» للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، عن دار نشر الآداب.. والحارثي فازت بجائزة مان بوكر الدولية 2019 عن ترجمة روايتها سيدات القمر.وتقول الرواية: تهرب غزالة بعد صدمة الاختفاء المباغت لأختها بالرضاعة آسية من تلك القرية المندسة بين جبال عمان إلى عشق عازف الكمان صاحب الأنامل المُرهفة والطبع الحالم، لكن الظلال تبتلع العازف لتجد غزالة نفسها وسط تقاطع المصائر العجيبة.وجوخة الحارثي من مواليد سلطنة عمان عام 1978، حصلت على درجة الماجستير في اللغة العربية عام 2003، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة إدنبرة بأسكتلندا. عملت أستاذة للأدب العربي فى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.تُرجمت بعض قصصها القصيرة إلى الإنجليزية، والألمانية، والصربية، والإيطالية، والكورية، وتُرجمت بعض نصوصها إلى اللغة الإنجليزية، وتعد رواية «منامات»، الصادرة في عام 2004، أول أعمال الروائية لجوخة الحارثي.كما صدرت لجوخة الحارثي أعمال أدبية وبحثية أخرى منها «مقاطع من سيرة لبنى إذ آن الرحيل» (مجموعة قصصية)، 2001، ودراسات في أدب عمان والخليج (دراسة بالاشتراك مع مؤلفين آخرين)، 2003، و«صبي على السطح» (مجموعة قصصية)، عن دار أزمنة، 2007، و«في مديح الحب» (نصوص)، 2008، «عش للعصافير» (كتاب للأطفال)، 2010، و«ملاحقة الشموس: منهج التأليف الأدبي في كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني» (دراسة)، دار الدوسري، 2010، و«السحابة تتمنى» (كتاب للأطفال)، 2015.وحصلت جوخة الحارثي على جائزة أفضل رواية عمانية في مسابقة أفضل إصدار عُماني منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 2010 عن رواية «سيدات القمر»، وجائزة أفضل كتاب في فرع أدب الأطفال في مسابقة أفضل إصدار عُماني منشور في مجالي الأدب والثقافة لعام 2010 عن كتاب «عش للعصافير».وأصدرت جوخة 3 روايات: «منامات» الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر عام 2004، و«سيدات القمر» عن دار الآداب عام 2010، وآخرها «نارنجة» عن دار الآداب عام 2016، وهي الرواية التي فازت بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عام 2016.