صدرت ترجمة جديدة ضمن إصدارات مكتبة المتنبي للكاتب النمساوي ستيفان زفايج، الذي تنوع إبداعه بين الرواية والقصة والمقال والترجمة، وكذلك اشتهر بسلاسة أسلوبه وتفوقه في سرد السير.تظهر لنا ترجمة جديدة لزينب محمد عبدالحميد لإحدى سيره تحت عنوان «جوزيف فوشيه سيرة سياسي» لتصدر في كتاب من 322 صفحة، يحتوى الكتاب فصولا تسعة: (الصعود - جلاد ليون - الصراع مع روبسبيير - وزير الحكومات المختلفة - وزير الإمبراطور - الصراع مع الإمبراطور - إبعاد إجباري - النقاش الأخير مع نابليون - سقوط وموت).تستعرض مقدمة المترجمة شيئًا عن الكتاب فتقول (كان فوشيه رجل الحكومات المختلفة، لم يكن لمشهد في فرنسا أن يخلو من بصمة وجوده رغم أنه كان يفضل اللعب في الخفاء. كان تحريضه بمثابة المحرك الذي لا تكاد ترى خيوطه؛ لكنك تدهش أيما دهشة من أثره اللاذع المدمر. حرص زفايج على التركيز على صعوده بما يفضح اللاانتماء الذي نهجه فوشيه عبر تلونه وارتقائه سلم الحياة السياسية).يذكر أن زفايج يعرض عبر كتابه لشخصية فوشيه فيقول: «يكتب التاريخ عادة وفقًا لظواهر الأحداث الخارجية فقط؛ ولهذا السبب فإن من تعرضوا لصفحات الإرهاب الصاخبة لم يتجاوزوا الإسهاب في حوادث بعينها فقط مثل سلوك تالين العاطفي، حين عهد بطعن نفسه بخنجر خاص قد لونه، أو قدرة باراس في استدعاء القوات، وكلام بورودن المتهكم. كانت الشخصيات التي وضعها التاريخ في دائرة الضوء، قد صورها على أنها أكثر الجهات الفاعلة والبارزة في دراما الثروة العظيمة؛ وقد تجاهلت فوشيه الذي وبكل تأكيد لم يظهر هذه الأيام في مسرح الأحداث أو ساحة المجلس. كان يقبع في الظل؛ وقد لعب الجزء الأصعب في إدارة هذه اللعبة الخطرة المروعة. دعا المشاهدين، وأعطى للممثلين إشارة البدء. كان يعمل بشكل غامض في الخفاء. عمل في الظلام؛ حيث مكان مكره الحقيقي. لم يدرك المؤرخون الدور المهم الذي لعبه؛ إلا أن أحدًا من معاصريه ومن زملاء فنه كان على علم تام بدوره. كان روبسبيير على حق عندما وصف فوشيه صراحة بـ (زعيم المؤامرة)».