أشاد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بفكرة معارض الكتب بحكم ما تعنيه من تحفيز على القراءة والثقافة واقتناء الكتب، وتعزيز الوعي.

وثمّن الأمير حسام خلال تدشينه عبر الاتصال المرئي - معرض الكتاب الأول بمحافظة المخواة - الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة، دور القطاع الأهلي وإسهامه بالمبادرات النوعية، ما يعكس ثقافة مجتمعنا، وتطلع إلى إفادة الأسر من مشروع القراءة للجميع في ربوع تهامة الباحة ضمن المهرجان السنوي.

وقال: «يسرني في هذا اليوم المبارك أن أفتتح معرض الكتاب الأول باعتبارها خطوة رائدة نشكر القائمين عليها للاهتمام بالكتّاب والمؤلفين، وتشجّع المجتمع على القراءة واقتناء الكتب، مما يعكس ثقافة مجتمعنا، متمنياً أن يحظى المعرض بزيارة الجميع، خاصة أنه يقام في هذه الأيام التي يشهد فيها القطاع التهامي أجواء جميلة وإقبالاً من الزوار والمتنزهين، متمنياً لضيوفنا طيب الإقامة في ربوع تهامة».

من جانبه، عد رئيس اللجنة المشرفة على معرض الكتاب ماشي بن محمد العُمري، رعاية أمير المنطقة وتدشينه المعرض دافعاً كبيراً لكل اللجان العاملة بالمعرض ومحفزاً لكل المشاركين، موضحاً أن قرابة 11 دار نشر شاركت في المعرض بقرابة 20 ألف كتاب.

وأشار إلى أن المعرض يمتد 10 أيام اعتباراً من اليوم (الاثنين)، وتنطلق فعالياته اليومية من 4 عصراً حتى 10 مساءً.