يشارك المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب أحد مشاريع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة خلال الفترة ما بين 1-14 يناير الجاري في الفعاليات المقامة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية بالمكتبة المتنقلة التي تضم أكثر من 3000 عنوان في الحافلة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج مخيم الهوايات بالشراكة مع برنامج جودة الحياة أحد مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحسين جودة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.

كما تشارك المكتبة في إقامة مسرح قرائي لعدد من المتخصصين في فن قراءة القصة في مسرح القراءة في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وذلك من أجل العناية بالقراءة الحرة لدى الأطفال والشباب خصوصا، والقراء بوجه عام، وتنمية معارفهم وتوسيعها بقراءة عدد من النماذج القصصية التي تحمل داخلها مجموعة من المضامين الاجتماعية والوطنية التي تنمي الفكر وتحث على البحث والاطلاع.

يذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب استهدف خلال عام 2020 أكثر من 100 زيارة في عدد من الحدائق العامة في مدينة الرياض، واستهدف جميع الفئات العمرية وذلك للتشجيع على القراءة، إضافة إلى إقامة دورة قرائية للفئة المستهدفة من عمر 9-15 عاما من أجل تنمية أفكارهم وزيادة نسبة تلقي المعارف والثقافات.