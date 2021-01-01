حقق الطفل الجزائري سلمان الشلفي (8 أعوام) منجزاً قرائياً بقراءة كتب تعادل طوله. ليتبوأ المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بإنجاز قراءة 276 عنوانا، منوعة بين كتب وقصص وأدب وإبداع، وفي كل أسبوع يخضع لتقييم لجنة مختصة تختبره وتسأله في ما أتمّ قراءته.وعبرت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققه سلمان، مؤكدة أنه حقق هدفا كبيرا، وأعطى الجميع درسا بتجربته الفريدة.وأضافت: «برافُو سلمان، نعتز بك وننتظر أن تتفتَّق عبقريتك في قابل الأيام وتحقّق باقي الأحلام».وقالت: «نحن نسعى من أجل حقِّ الطفل في اللعب والتعليم والحياة اللائقة، إلا أننا أمام منجز سلمان نتساءل باعتبارنا آباء وأولياء أمور هل حقّقنا لأطفالنا كلَّ الظّروف التي يستحقون ويحتاجون». وبهذه المناسبة، جددت الوزيرة دعمها لكتاب الطفل والناشئة، الذي يجب أن يكون رهانا حقيقيا في قابل الأيام.