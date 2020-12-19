تزامنا مع عام الخط العربي 2020 أطلقت أمانة محافظة جدة الثلاثاء 15 ديسمبر مبادرة رسم الخط العربي على عدد من جسور الطرق بالشراكة مع عدد من الجمعيات، وبالشراكة مع جمعية عيون جدة أطلقت الأمانة لوحة «لغة الضاد» بارتفاع 3م وطول 71 مترا على طريق المدينة، وهي اللوحة الخامسة ضمن الاتفاقية التي تمت بين جمعية عيون جدة الخيرية وأمانة محافظة جدة وبمباركة محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد لإطلاق أكثر من 50 جدارية في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في إطار الشراكة مع الجمعيات لتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020 تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الـ 18 من ديسمبر، حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارا، ويعزز ذلك مكانة اللغة العربية ويبرز أهميتها وجمال معانيها وحروفها.

وأضاف أن أمانة محافظة جدة وبالتنسيق مع جمعية عيون جدة التي يرأس مجلس إدارتها أنس صالح صيرفي، أخذت على عاتقها المشاركة في إزالة التشوه البصري في محافظة جدة، وجاءت لوحة «لغة الضاد» ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1973 بموجب القرار 3190 بدخول اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

يذكر أن الناطقين باللغة العربية يبلغون أكثر من نصف مليار شخص، وهي ثاني لغة من حيث الانتشار بعد اللغة اللاتينية والرابعة من حيث ترتيب اللغات عبر العالم، وهناك 26 دولة تعترف باللغة العربية لغة رسمية. ومن أسمائها لغة القرآن، لغة أهل الجنة، لغة الضاد، وهي لغة العبادات لجميع المسلمين في العالم، وعدد كلماتها 12.3 مليون كلمة مقابل 600 ألف كلمة للغة الإنجليزية، وأثرت العديد من اللغات بمفرداتها مثل التركية والفارسية والإسبانية والكردية والفرنسية ولغات أخرى.