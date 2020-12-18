أثارت ألقاب أعضاء فرقة مسرح الطائف جدلاً بين مدير عام الجمعية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل ورئيس مسرح فرقة الطائف الكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي، حيث قال الثقيل، إن اختيار وتسويق الألقاب فيها إجحاف بحق تاريخ المسرح السعودي، وهذا أمر لا يليق بفرقة تعتبر جزءا ومكونا من مكونات المسرح السعودي.من جانبه، كشف الكاتب المسرحي ورئيس فرقة مسرح الطائف فهد ردة الحارثي لـ «عكاظ»، أن نقد نايف الثقيل هامشي ولا يليق بشخص مسؤول عن مهمات أخرى.وقال الحارثي، إن تركيز الثقيل على نقد فرقة مسرح الطائف التابعة لفرع الجمعية بالطائف منذ سنتين أصبح أسطوانة مشروخة وأمرا مخجلا للغاية، ولا يمثل الثقافة السعودية بأي شكل من الأشكال، مبينا أن الثقيل لم يناقش أي منجز لفرقة مسرح الطائف ذات الباع الطويل، ولم يناقش عملاً مسرحياً أو نصاً أو عملاً، وإنما ذهب للهامش وكان من المفترض عليه وهو مدير عام الجمعية القيام بمهامه ودعم الفرق، مستغرباً منه تركيزه على فرقة مسرح الطائف، التي حققت منجزات كثيرة ومنها: تقديم ٥٢ عملا مسرحيا، والمشاركة في إدارة ٢٠٠ عمل مسرحي محلي وعربي ودولي، وتحقيق ٩٠ جائزة محلية و٢٧ دولية، وتقديم ٣٤ عرضا محليا وعربيا، ومشاركة أعضاء الفرقة في تحكيم كثير من المهرجانات العربية والدولية، فضلا عن تقديم العديد من نجوم المسرح في الوطن العربي، وتحكيم ٥١ عملا محليا وعربيا ودوليا، مبينا أن تلك الإنجازات كانت سببا في تكريم أعضاء فرقة مسرح الطائف في ٤٤ تظاهرة ثقافية على المستوى المحلي والدولي.من جهة أخرى، قال مدير عام الجمعية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف بن خلف الثقيل لـ«عكاظ»، إن «حديثه لا علاقة له بجمعية الطائف إطلاقا، مؤكدا أن الحديث يتعلق بفرقة مسرح الطائف، وهي فرقة مستقلة لها رئيس وأعضاء لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن عندها مشكلة الأنا العالية في اختيار وتسويق ألقاب فيها إجحاف بحق تاريخ المسرح السعودي».