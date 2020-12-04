النظامون يخسرون حضورهم بالتفعيلة والنثرخسر عدد كبير من الشعراء النظامين حضورهم الطاغي إبّان الحقبة الصحوية، وحل شعراء التفعيلة وتجريبيو قصيدة النثر في مقدمة المشهد الشعري العربي، أحد النقاد العالمين بواطن الأمور يرى أن الصحوة سوّقت كل المنتمين لها من ادعياء الإبداع لتكثير سوادهم تحت مظلة الأدب الإسلامي.أوصاف مجانية بالجُملةيصف عدد من أنصاف وأرباع مثقفين أمام أسمائهم أوصاف بالجملة. بعضهم يسبق اسمه قاص ولا تقرأ له قصة واحدة تستحق الإشادة، وآخر روائي وثالث شاعر والصفة التي تتوج صفحات التواصل لا علاقة لها بالموصوف.غياب المشروعات يتسبب في صراعاتيبدو أن شريحة عريضة من الكتاب لم تخطط لمشاريعها الكتابية، وأهملوا التراكمية اللازمة لتطوير التجربة والتفوق على الذات. البعض منهم اكتفى بما كتب من متفرقات ضعيفة وانصرف للصراعات والاستفزاز في مواقع التواصل الاجتماعي.