تستعد قناة اقرأ الفضائية لإطلاق أحدث برامجها وإنتاجها التلفزيوني بعنوان (وطني الحبيب)، وهو برنامج يستعرض إنجازات المملكة العربية السعودية وخطواتها المتسارعة نحو المستقبل.

يذكر أن البرنامج يتناول مواضيع فكرية متنوعة وأحداث العالم المرتبطة بالمملكة، كما يستضيف شخصيات اعتبارية ووزراء ومفكرين وأدباء في مختلف المجالات، كما يحتوي على فقرة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي، والبرنامج من تقديم عبدالعزيز القدير.

يعرض البرنامج على الهواء مباشرة على شاشة اقرأ كل ثلاثاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ترفع جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية وحسابات قناة اقرأ على تويتر وبقية وسائل التواصل الاجتماعي.