استضاف ملتقى إبداع الأسبوعي بالنادي الأدبي بتبوك الممثل والفنان يحيى الغماري الذي تحدث فيه مع الدكتور نايف الجهني.

وتحدث الغماري عن بدايته الفنية من خلال المسرح المدرسي ثم جمعية الثقافة والفنون بتبوك ثم مشاركته في مهرجان الجنادرية ثم انطلاقته في مسلسل طاش ما طاش مع الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، مشيراً إلى بعض الصعوبات والعقبات التي واجهته في بداياته الفنية.

وأوضح أن فرص الإبداع والتميز في الفن أصبحت متاحة للشباب في الوقت الحالي بصورة أكبر من السابق، منوهاً باهتمام الدولة بالفن والفنانين من خلال وزارات الثقافة والإعلام وهيئة الترفيه وجمعيات الثقافة الفنون، معرجاً على شروط نجاح النص المسرحي والتلفزيوني.

وأكد أهمية دور المسرح المدرسي في تنمية المواهب الفنية في مختلف المجالات، مشيراً إلى تخصيص موضوع رسالته في مرحلة الماجستير عن هذا الدور المهم للمسرح.

وقدم الغماري نصائح عدة للشباب من الفنانين ومنها عدم الاستسلام للعوائق وصقل مواهبهم بالتجارب مهما كانت صغيرة.

وفي ختام اللقاء الذي حضره جمهور الملتقى وعدد من الفنانين والإعلاميين رحب الدكتور نايف الجهني بفكرة الفنان يحيى الغماري باستضافة النادي مسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية في كتابة النصوص.