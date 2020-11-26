في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه في موقع «انستغرام»، تدشينه مبادرة «ضيف بدر» والتي سيطل من خلالها مبدعون من قطاعات ثقافية عدة في أمسيات ثقافية عبر تقنية البث المباشر من حساب الوزير على منصة التواصل «انستغرام».ويشارك المبدعون في مبادرة «ضيف بدر» بتجاربهم الشخصية وخبراتهم، كما سيتفاعل الضيف مع مشاركات المتابعين وأسئلتهم.ويحل الفنان التشكيلي، عبدالرحمن السليمان كأول الضيوف في أمسية «ضيف بدر»، الأربعاء القادم 2 ديسمبر عند الساعة 8 مساء.وبدأ السليمان مسيرته الفنية عام 1971، وحصد جوائز محلية وإقليمية وعرضت أعماله في معارض داخلية وخارجية، وبيع بعضها في مزادات عالمية كـ «سوذبيز» و«كرستيز»، واقتنت أعماله متاحف ومراكز ومجموعات فنية دولية وسعودية. وكرم من معهد مسك للفنون ضمن رواد الفن التشكيلي في المملكة.وبجانب إبداعه الفني، اشتغل السليمان على توثيق مسيرة الفن التشكيلي السعودي، ويعد من أوائل الكتاب الذين ألفوا كتباً متخصصة عن الحركة التشكيلية في المملكة، ونشط في المؤسسات الثقافية، إضافة إلى نشره في صحف محلية ودولية عدة.