قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اجتماعها الأول برئاسة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 يونيو وحتى الخميس 15 يوليو 2021، بزيادة 4 أيام على المعتاد.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي حرصاً على إقامة المعرض باعتباره حدثاً ثقافياً دولياً بارزاً، ودعماً لصناعة النشر والكتاب.

وناقشت اللجنة الإدارية المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة.

كما ناقشت أيضاً مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.

وأضافت اللجنة: «نظراً للظروف ذاتها، تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض، وحرصاً من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان».